El Mundo Oculto de Sabrina: Actrices originales de Hilda y Zelda estarán en la última temporada

Ya faltan muy pocas semanas para que la última temporada de El mundo oculto de Sabrina llegue a Netflix y a pesar del disgusto de los fanáticos por la cancelación del show, en estos últimos días las sorpresas no han parado, pues a principios de mes el gigante digital lanzó un escalofriante trailer de la Parte 4 y ahora busca enamorar a los fans de antaño con un clip que tiene una sorpresa muy agradable (vía ComicBook.com).

El nuevo material ha revelado un cameo de dos actrices muy queridas. Se trata nada más y nada menos que de Caroline Rhea y Beth Broderick, quienes regresan para interpretar a Hilda y Zelda Spellman, tal y como lo hicieron en la sitcom de finales de los 90 titulada Sabrina, la bruja adolescente, en la que la joven bruja era interpretada por Melissa Joan Hart (Dios No Está Muerto 2 - 9%, Sabrina the Teenage Witch).

El clip que dejamos a continuación muestra a Sabrina Spellman, interpretada por Kiernan Shipka (Let It Snow - 92%, El Silencio - 5%) siendo recibida por una iteración completamente diferente de sus tías. Al parecer el creador y showrunner del programa, Roberto Aguirre-Sacasa , tenía la intención de introducir cameos de este tipo desde mucho antes, pero Netflix le dijo que esperara un poco.

El clip presenta las cosas de manera realista, dejando en claro que estas no son las Hilda y Zelda que la Sabrina de Shipka conoce. Sin embargo, el momento es totalmente épico, en especial para aquellos que están enamorados de ambas versiones televisivas del programa.

Poco después del estreno de la primera temporada de El Mundo Oculto de Sabrina - 89%, en 2018, Aguirre-Sacasa explicó que inicialmente se había propuesto hacer un homenaje a Sabrina, la bruja adolescente, aunque en un tono más aterrador, pero los productores le dijeron que primero desarrollara una historia más novedosa, antes de hacer referencias directas al programa de los 90.

Originalmente haría la pesadilla de Sabrina mientras está atrapada en una sitcom como homenaje al programa de televisión. Realmente me cautivó esa idea. Mis jefes dijeron 'escucha, nos encanta el programa de los 90, entendemos lo que estás haciendo, pero dale un poco antes de empezar a hacer cosas así', y tenían razón. Pero originalmente la pesadilla de Sabrina se haría al estilo de los 90 o una sitcom de los 90.

De esta manera, hasta la última temporada, el creador pudo introducir un cameo de este tipo que, seguramente, conquistará a los fanáticos, tanto del show de los 90, como del actual. Desde su primera temporada, El Mundo Oculto de Sabrina sigue a la joven Sabrina Spellman, quien está a punto de cumplir 16 años y se debate entre el mundo de la magia de su familia y el mundo real de sus amigos.

La cuarta temporada del programa, que tendrá ocho episodios, verá al aquelarre luchar contra cada amenaza aterradora que descenderá sobre Greendale, como The Weird, The Return, The Darkness, hasta llegar a The Void, que es el fin de las cosas. Mientras las brujas hacen la guerra, con la ayuda de The Fright Club, Nick comienza a ganarse nuevamente el corazón de Sabrina.

La Parte 4 de El Mundo Oculto de Sabrina estrenará en la víspera de Año Nuevo, el próximo 31 de diciembre, y con el clip recién lanzado, Netflix busca entusiasmar a sus suscriptores y seguidores del programa, que si bien tendrán que despedirse de sus queridos personajes antes de lo planeado, por lo menos podrán disfrutar de una última temporada llena de sorpresas.

