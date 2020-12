Marvel confirmó un nuevo villano tan poderoso como Thanos que llegará al MCU

¡Casi se siente como Navidad! Después de un pésimo año, Disney se ha encargado de llenar de ilusiones y expectativas a sus fans del Universo Cinematográfico de Marvel. La franquicia está por renovarse con nuevas series que llegarán directo a la plataforma de streaming del ratón, pero también podemos esperar excelentes filmes que introducirán a nuevos personajes. Uno de ellos es Ant-Man and the Wasp: Quantumania, mismo que presentará a uno de los supervillanos más temidos de los cómics y que incluso nos hará extrañar a Thanos.

La gran conferencia de inversores de Disney de este año nos dejó con la boca abierta a todos. Se anunciaron una buena cantidad de series de Marvel como Secret Invasion, Ironheart, Armor Wars y The Guardians of the Galaxy Holiday Special. Asimismo, se reveló que el reboot de Los Cuatro Fantásticos está cerca, Black Panther II no presentará a otro actor en el papel que pertenecía a Chadwick Boseman y She-Hulk tendrá en su elenco a Mark Ruffalo y Tim Roth. Pero eso sólo es la cereza del pastel.

También se reveló el título de la tercera entrega de Ant-Man y el elenco conformado por Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas y Michelle Pfeiffer. Sin embargo, muchos dejaron pasar un significativo detalle que podría cambiar todo en la famosa franquicia de superhéroes. Hace un par de meses, Deadline confirmó que Jonathan Majors (Lovecraft Country - 100%, 5 Sangres - 100%) estaría en la continuación de Ant-Man and the Wasp - 85% en un papel desconocido. Ahora sabemos que el actor interpretará a nadie más y nadie menos que el temible villano Kang El Conquistador.

¿Qué significa el esperado debut de Kang? Como los fans deben saber muy bien, en los cómics el villano es el enemigo más persistente y poderoso de los Vengadores, después de Thanos, Ultron y Loki. Todos los mencionados ya tuvieron su propio debut cinematográfico en cintas de Los Vengadores, así que es muy probable que la próxima vez que el equipo de superhéroes vuelva a reunirse, sea para para enfrentar la amenaza del viajero del tiempo.

Si bien Ant-Man and the Wasp: Quantumania puede parecer una película menor en la franquicia, existe una gran posibilidad de que la cinta que conduzca a muchas más apariciones de Kang, de la misma manera que los breves cameos de Thanos en los filmes de Los Vengadores y Guardianes de la Galaxia terminaron por configurar su historia en Avengers: Infinity War - 79% y Avengers: Endgame - 95%.

Tal como mencionamos previamente, entre tantos jugosos anuncios y avances inéditos de las próximas producciones del MCU, para algunos la noticia del debut de Kang en Ant-Man 3 pasó desapercibida. Muchos más, celebraron en Twitter el anuncio e incluso comenzaron a teorizar sobre lo que viene en la franquicia una conexión directa con la serie de Loki, la llegada de los Jóvenes Vengadores y un nuevo villano que promete estar al mismo nivel que Thanos. Te compartimos algunas de las reacciones de los fans:

No soy un gran admirador de Ant-Man & The Wasp y realmente no estoy emocionado, pero el título sugiere una intensa exploración del Reino Cuántico, lo cual es agradable y que Kang esté en esto es muy importante para mí. Me pregunto si lo están preparando para que sea el próximo Thanos.

KANG EL CONQUISTADOR. Me encanta cómo Ant-Man es uno de los héroes menos interesantes, pero sus historias configuran todo en el MCU.

En todas partes ya dicen, y parece encajar, que esto que aparece en el tráiler de Loki es el Consejo de Kangs



Por el momento no se ha revelado la fecha de estreno de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, pero no olvides que la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel dará inicio el próximo enero con WandaVision. Reino Cuántico, multiverso… definitivamente la enorme franquicia de superhéroes está preparando contenido que enloquecerá a los fans. ¡No te lo puedes perder!

