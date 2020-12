Netflix anuncia serie animada de Sonic

Los videojuegos llevan un largo tiempo instalados en la vida cotidiana y las industrias buscan explotarlos de todas las formas posibles. De vez en cuando los personajes de estas historias saltan a otros medios: películas, historietas o animación, y Sonic, el erizo consentido de SEGA, va a dar un nuevo brinco a este último formato. De acuerdo con nueva información compartida por Netflix, se desarrollará una serie con este personaje como protagonista. Es un buen tiempo para narrar más aventuras de héroes de los videojuegos, sobre todo con el reciente éxito de la cinta que tuvo como estrella al velocista azul. En los párrafos siguientes comentamos todos los detalles.

Sonic es un personaje que durante décadas ha tenido eco en la industria del arte interactivo. Sus videojuegos han sido desarrollados para múltiples plataformas y han cosechado envidiables frutos en todo el mundo, consolidando al héroe como uno de los íconos de SEGA más entrañables de todos los tiempos. Netflix está consciente del potencial que todavía guarda para el futuro y es por eso que ha ofrecido un adelanto sobre el proyecto que tiene en mente. Este ídolo de los videojuegos mantiene una buena reputación entre la comunidad gamer y los amantes de la cultura pop... la empresa de streaming ya puede ver el futuro brillante.

A través de sus redes sociales, una de las cuentas oficiales de Netflix en Twitter compartió la noticia. Sin embargo, la publicación fue borrada algunos minutos después... tal vez el CM cometió el error de hacerlo saber antes de tiempo. Puedes leer el comunicado a continuación (vía Comicbook):

Anillos, listo. ¿Zapatillas? Listo. ¿Velocidad? SONIC. El legendario ícono de los videojuegos de SEGA, Sonic el Erizo, llega a Netflix en una nueva serie animada en 3D de SEGA, WildBrainHQ y ManOfActionEnt que se estrenará en 2022.

Por supuesto que no es la primera vez que Sonic tiene una serie animada para la pantalla chica o piezas individuales bajo este mismo formato. Vale la pena recordar a a Sonic the Hedgehog (1993), la OVA Sonic de Hedgehog (1996), Sonic Underground (1999), Sonic X (2003) y Sonic Boom (2014). Muy pronto los seguidores más fieles del erizo tendrán la oportunidad de disfrutar con una nueva animación, esta vez en 3D, para la plataforma de Netflix; por el momento no se han comentado más detalles sobre la producción, ni siquiera se tiene conocimiento sobre qué tan avanzado se encuentra el proyecto. En redes ya podemos notar la conversación respecto al tema y los ansiosos no se han hecho esperar.

Sonic el Erizo siempre ha sido muy popular, no obstante, 2020 ha sido un año muy bueno para él: su aventura live-action obtuvo buenos números a nivel global. Sonic La Película - 89% tuvo que enfrentarse a severos problemas cuando a principios de 2019 se liberó el primer tráiler en redes con un diseño de pesadilla para el personaje estelar; no pasó mucho tiempo para que los realizadores se dieran cuenta de su fallo e intervinieran con más trabajo para una nueva imagen. El director anunció que la película sufriría un retraso con la intención de mejorar la apariencia del protagonista y poco después obtuvimos resultados fantásticos.

Sonic La Película superó las recaudaciones de estreno de cintas como Pokémon: Detective Pikachu - 69% y Warcraft: El Primer Encuentro de Dos Mundos - 28% - 28%. No cabe duda que los últimos años han sido buenos para las adaptaciones de videojuegos, una señal reconfortante que habla sobre un futuro prometedor para este género que durante muchos años fue condenado por la industria. Netflix ha puesto atención al héroe de SEGA y está por conceder una nueva aventura a sus fans. ¿Logrará ser tan exitosa como otras producciones o al menos un proyecto digno de atención? Tendremos que esperar un par de años para averiguarlo.

