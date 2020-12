Vincent D'Onofrio se vuelve tendencia porque fans piden que regrese como Kingpin en Spider-Man 3

Esta semana ha sido de mucha emoción para los fanáticos del cine de superhéroes en especial para aquellos que aman a Spider-Man. Lo primero fue que se confirmó el regreso de Alfred Molina como el Doctor Oc en el marco de Spider-Man 3 y de ahí las noticias y rumores no han parado de salir a la luz. De entre estos, de los más interesantes es la posible inclusión de Charlie Cox a esta tercera entrega repitiendo su papel como Matt Murdock y fungiendo como abogado del Peter Parker de Tom Holland. Este rumor ha encantado a los fanáticos quienes ahora piden que Vincent D'Onofrio también sea invitado a aparecer en Spider-Man 3.

Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

A pesar de los retrasos en su calendario de estreno debido a la pandemia, este año ha pintado para proyectos muy ambiciosos para Marvel Studios, primeramente, porque por fin tiene los derechos sobre las series que Netflix inició, incluida Daredevil - 98%. Los fanáticos están ansiosos por ver qué hará el estudio con ella y piden que no la dejen morir. En segundo lugar, está el hecho de que las posibilidades de multiversos y el spiderverse están cada vez más cerca de ser posibles y esto marcaría la llegada de múltiples y amados personajes. Entre estas posibilidades y teorías los fanáticos esperan que Cox pueda regresar a su antiguo papel para la tercera parte de Spider-Man y con él piden también el regreso de Kingpin interpretado por D'Onofrio.

No suena descabellada su petición, pero para hacerse realidad, primero Sony y/o Marvel tendrían que confirmar la llegada oficial de Daredevil a la cinta, lo cual todavía no ha ocurrido. No obstante, los fanáticos de estos personajes en específico se han estado haciendo escuchar al convertir a Kingpin en tendencia y pedir en redes sociales que D’Onfrio vuelva a las andadas. Algunos tuits dicen:

Si esto llega a ser cierto, pero no nos dan un enfrentamiento que todos nos merecemos entre Spider-Man y Kingpin (@vincentdonofrio), entonces ni saquen la película.

If this is true but you don't give us the Spider-Man and Kingpin (@vincentdonofrio) face-off we all deserve, throw the whole movie away. https://t.co/RsNGY2NJOD — Kris (@Kariodude) December 9, 2020

Lo que más me emociona ... es que las posibilidades de que Vincent D'Onofrio regrese COMO KINGPIN son probablemente muy altas.

What I'm most excited about......is that the chances of Vincent D'Onofrio coming back AS THE KINGPIN is prob really high — Pepperpot Britt 🇬🇾 Pats/TB12 (@UglyCalifornia) December 9, 2020

#Daredevil está de regreso, ¡pero lo que realmente necesitamos es que Kingpin regrese! Una de las actuaciones más grandes de cualquier película o programa de televisión.

https://twitter.com/DanNilesWrestle/status/1336692635570941955

Te recomendamos leer Rumor: Charlie Cox se unirá al MCU como Daredevil y junto a Spider-Man se enfrentará a Kingpin

Escuche, por lo general, no me emociono por las cosas de MCU en estos días todas las noticias sobre él están a niveles irreconocibles, pero si Charlie Cox regresa como Daredevil, esto significa que podríamos tener a Vincent D'Onofrio como Kingpin nuevamente y cuando se trata de él siempre me emociono con cualquier cosa que haga.

Listen I don't usually get excited for MCU stuff these days because that horse is beaten well beyond recognizable levels but if Charlie Cox comes back as Daredevil this means we could get Vincent D'Onofrio as Kingpin again and I am *always* excited for him to play *anything* — Jade @ Psychadelphia (@pixeljadeart) December 9, 2020

Como si no fuera suficiente para Marvel Studios ¡¡traen de vuelta a Daredevil para Spider-Man 3!! ¿Podríamos conseguir Kingpin también? ¿Por favor?

As if @MarvelStudios hasn't convinced me already to see Spiderman 3, they bring back Daredevil!! Could we get Kingpin as well??!! Plz?? pic.twitter.com/1Zsv7wM1Yn — Nikiboi (@RealNativeNik) December 9, 2020

Lo juro ... si Marvel está jugando con mis emociones en este momento…

I swear....if Marvel is playing with my emotions right now https://t.co/lna3C2ebEI — Richard B Colón (@RichardBColon) December 9, 2020

Hasta el momento no hay más que especulaciones, rumores y peticiones. Sin embargo, hay que recordar que Vincent está más que puesto para tomar su papel en cuanto lo llamen. En una encuesta que hizo el sitio Fandom preguntando a su público qué otro personaje quería ver en Spider-Man 3, el actor citó dicho tuit haciendo referencia a su ilusión por interpretarlo. Por otra parte, a mediados de año también interactuó con el sitio Screen Rant, el cual aseguraba en un artículo que si el villano regresaba arruinaría su arco narrativo, a lo que el actor de Daredevil contestó:

Subestimas al Fisk de Marvel. Nunca subestimes a ningún villano impulsado por lo que siente en su interior. Screen Rant, sabes que en lo profundo de tu corazón puede pasar cualquier cosa.

Por ahora no queda más que seguir a la expectativa de lo que Marvel Studios y Sony están creando.

No te vayas sin leer: Spider-Man 3: Un casting filtrado revelaría que Ned tendría un papel más importante en esta película