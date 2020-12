Nuevas fotografías de Tobey Maguire reavivan rumores de su participación en Spider-Man 3

Ayer fue un día de grandes sorpresas para los fanáticos de Spider-Man, pues luego de rumores interminables, Variety confirmó que Alfred Molina, encargado de interpretar al Doctor Octopus en El Hombre Araña 2 - 93%, regresaría a su papel en Spider-Man 3; después Collider aseguró que Andrew Garfield y Kirsten Dunst volverían a interpretar a Peter Parker / Spider-Man y Mary Jane respectivamente. El único que faltó por ser confirmado (aunque muchos rumores dicen que ya es un hecho) fue Tobey Maguire, protagonista de la trilogía de El Hombre Araña. Ahora, gracias a nuevas fotografías de Just Jared, su participación podría haber sido confirmada.

La última vez que vimos a Maguire como Spider-Man fue en 2007 con el estreno de El Hombre Araña 3 - 63%, por mucho la más divisiva de la trilogía. Después la cuarta entrega que tenía planeada el director Sam Raimi fue cancelada y Sony decidió hacer un reboot con Andrew Garfield y Emma Stone en los papeles principales.

Ahora los fans esperan con ansias la confirmación oficial de que Tobey volverá a ponerse el traje de superhéroe con el que marcó a toda una generación. Las imágenes de Just Jared muestran al actor llegando a una prueba de vestuario este miércoles 9 de diciembre, en North Hollywood, California. ¿Coincidencia? El sitio especula que tal vez se estaba preparando para el disfraz que usará en Spider-Man 3, pero no hubo ninguna otra pista que lo confirme o refute.

