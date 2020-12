Johnny Depp intentó hacer que despidieran a Amber Heard de Aquaman

Las cosas no parecen mejorar para el actor Johnny Depp. Luego de una exhaustiva batalla legal contra el diario The Sun, que lo llamó “golpeador de esposas”, las determinaciones de la juez que encontró dicha descripción como verídica continúan arrojando detalles sobre la turbulenta relación entre él y su ex esposa Amber Heard. La más reciente de ellas es un intercambio con una productora en la que explicó que quería verla fuera de la franquicia de Aquaman - 73%.

La revista The Hollywood Reporter publicó un perfil de Johnny Depp, la estrella de cine caída que no puede mantenerse fuera de pleitos legales y que ahora parece un intocable más de la industria. El reporte retoma detalles de la decisión de la juez que llevó su caso por difamación contra el diario británico. En un par de ellos, hace clara su intención por arruinar a su ex esposa y sus planes para hacer que la despidan de Aquaman. Este es el primero, un mensaje texto que envió al agente Christian Carino, quien solía representar a la actriz:

Está rogando por completa humillación global. Eso es lo que va a tener. Voy a necesitar tus mensajes sobre San Francisco, hermano. Lamento pedirlos [...] No voy a tener misericordia, ni miedo ni una onza de emoción o lo que alguna vez pensé era amor por esta cazadora de fortunas de bajo nivel.

Los mensajes referidos parecen referirse a la supuesta relación íntima entre Heard y el magnate Elon Musk, que según Depp ella mantuvo a cambio de que él le consiguiera unos abogados. En otro mensaje, que The Hollywood Reporter el propio Depp admitió en la corte se trataban sobre Aquaman - 73%, él le escribió a su hermana, la productora Christi Dembroswki, que quería a su ex esposa fuera de la franquicia:

Quiero que la reemplacen en la película de WB.

Heard es mejor recordada por dar vida a Mera, una atlante que ayuda a Arthur (Jason Momoa) a reclamar el trono de su reino en la saga del DCEU. La actriz interpretó por primera vez el papel en Liga de la Justicia - 41%, pero luego tuvo un rol más importante en la película dirigida por James Wan. De forma indirecta, ella tuvo que regresar a la corte, arrastrada por la demanda de difamación, a probar que en efecto había sido víctima de abuso doméstico.

La demanda vio el surgimiento de varios otros mensajes de texto enviados por Depp. Entre ellos, unos muy perturbadores en los que habla sobre asesinarla con su amigo el actor Paul Bettany. Así como audios de una plática entre la ex pareja en la que ella admite que agredió físicamente a Depp durante una discusión verbal, mismos que fueron usados por la defensa de él. Al final, la corte decidió que había pruebas para sustentar la calificación del actor como “golpeador de esposas”.

La decisión tuvo repercusiones en la carrera del actor, pues a los pocos días fue solicitada su renuncia de Animales Fantásticos 3 a la cual él accedió. Heard, que ha sido el objeto de una petición en línea, con ya más de un millón de firmas, para quitarla de Aquaman 2, aseguró que esa es una campaña pagada que no tiene fundamento en la realidad y dijo que está muy emocionada por trabajar en la esperada secuela. Depp ha intentado revertir y apelar la decisión de la corte en el caso de difamación, pero estos esfuerzos han resultado inútiles.

