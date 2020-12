Acusan a Mank, de David Fincher, de ser sexista y discriminar a mujeres mayores de 40 años

Mank - 90%, la nueva película de David Fincher, fue recibida con aplausos y elogios por parte de la crítica; la historia del guionista Herman J. Mankiewicz , responsable de El Ciudadano Kane - 100%, es un retrato y un homenaje de la Era Dorada de Hollywood, con actuaciones notables por parte de Gary Oldman como Mank, Charles Dance como William Randolph Hearst, y Amanda Seyfried como Marion Davies. No obstante, no quedó libre de controversia, esta vez por su representación femenina.

Desde hace mucho tiempo se sabe de las críticas feministas contra la objetivización de la mujer en el mundo del entretenimiento. En las películas de superhéroes es muy notorio, sobre todo cuando las mujeres en pósters y publicidad son retratadas mostrando parte de su cuerpo desnudo o de espaldas para resaltar su trasero mientras los hombres posan como héroes. Pero contrario a lo que la gente piensa, la cultura pop no es la única donde se revelan estos problemas sociales, también en una obra de alta cultura como Mank.

La película de Fincher ha provocado críticas porque ninguna de las mujeres contratadas tiene más de 40 años, ¿cuál es el problema? Que la actriz Tuppence Middleton, de 33 años, interpreta a una mujer que en la vida real tenía la misma edad que Herman J. Mankiewicz, su esposo. Esto ha sido interpretado como un ejemplo más de sexismo, pues las mujeres deben lucir hermosas ante el espectador aunque interpreten a mujeres de la tercera edad.

Todo el escándalo comenzó cuando la periodista de gastronomía Emily Nunn escribió en Twitter quejándose al respecto. Después de su publicación otras mujeres recordaron que es una práctica muy común en Hollywood exigir que las actrices sean jóvenes o luzcan muy jóvenes, incluso si los personajes a los que interpretan tienen su misma edad.

La esposa de Herman J. Mankiewicz, Sara, nació en 1897, el mismo año que su esposo. En la película de David Fincher, Mank, es interpretada por una actriz de 33 años. Gary Oldman, quien interpreta a Mankiewicz, tiene 62 años. No nos sentimos invisibles. Tú nos borras. De hecho: no parece haber una sola mujer mayor de 40 en el reparto.

In fact: there doesn't seem to be a single woman over 40 in the cast. — emily nunn (@EmilyRNunn) December 7, 2020

Extraño los finales de los 70 cuando tenías actrices que no parecían adolescentes eternas interpretando a adultos: Teri Garr, Melinda Dillon, Mary Steenburgen, Shelly Duvall, etc.

I miss the late 70’s when you had actresses who didn’t look like eternal teenagers playing adults - Teri Garr, Melinda Dillon, Mary Steenburgen, Shelly Duvall etc. — Brontebrat (@brontebrat) December 7, 2020

Es tan descarado. Un montón de hombres fuera de forma poco atractivos (blancos) que comparten la pantalla con mujeres unidimensionales jóvenes, aparentemente perfectas. La industria de la televisión y el cine perpetúa y prospera con el sexismo, a pesar de querer dar la apariencia de haber evolucionado en el tema.

It is so blatant. Lots of unattractive out of shape men (white) sharing the screen with young, outwardly perfect, 1 dimensional women. The television and movie industry perpetuates and thrives on sexism, despite wanting to give the appearance of having evolved on the issue. — elizabeth demaras (@ldemara) December 7, 2020

Se supone que somos invisibles para una sociedad que elogia los cuerpos y la apariencia. Si nos enamoramos nos catalogan de tontas (hombre verde). Es como si la edad permitiera poner arrugas en nuestro rostro y candados en nuestro corazón y nuestra sexualidad.

We are supposed to be invisible to a society that praises bodies and looks. If we fall in love we are categorize as foolish (hombre verde)

Is like if age is allowed to put wrinkles on our face and locks on our hearts and sexuality — Maria Nieves Mercado 🌊🇵🇷🇺🇲 (@chikyruiz321) December 7, 2020

Lo mismo sucedió en El Lobo de Wall Street. A una actriz le dijeron que era demasiado mayor para el papel principal a pesar de que tenía la edad exacta de una persona real.

A los 37 años, le dijeron a Maggie Gyllenhaal que era demasiado mayor para interpretar el interés amoroso de una persona de 55 años. No importa que fuera la misma diferencia de edad que tenía con Spader en Secretaria.

At 37, Maggie Gyllenhaal was told she was too old to play the love interest to a 55 year old. Never mind that was the same age difference she had with Spader in Secretary. — Trillian Spencer 🐳 (@TotallyTrillian) December 7, 2020

