James Gunn está enojado porque The Suicide Squad estrenará en cines y en HBO MAX

La industria del entretenimiento ha dado un vuelco en la materia de la distribución de contenidos. Desde hace varios años el streaming le venía pisando los talones a las salas de cine y los conflictos entre compañías eran ya de por sí hostiles. Ahora la pandemia y la incertidumbre han puesto en jaque las decisiones que se toman en cuanto a la exhibición de las películas con Warner anunciando que estrenará sus títulos de manera simultánea en cines y en plataformas de streaming. La noticia no ha caído muy bien en Hollywood y a quienes están en desacuerdo se suma el director James Gunn.

Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

A pesar de haber tenido sus malentendidos en algún momento con Disney, Gunn no se ha mostrado como un creativo al que le guste el conflicto, quizá compartirá opiniones y algunos pensamientos en redes sociales, pero nunca ha sido de meterse en la boca del lobo. Con todo el asunto de Warner, los cines y la plataforma de HBO MAX no ha sido la excepción ya que no ha dicho de manera abierta y pública que esté en desacuerdo. Sin embargo, una fuente cercana aseguró a The Hollywood Reporter que la noticia de que The Suicide Squad estrenaría tanto en la plataforma de streaming como en cines no le sentó nada bien.

De acuerdo con el medio estadounidense, el reporte de la noticia de que 17 películas estrenarían en este formato hibrido ha sido como un balde de agua fría sobre muchos involucrados en ellas, desde directores, escritores, hasta representantes. Las fuentes dicen que incluso el director de The Suicide Squad, James Gunn, que es independiente de las plataformas, no se mostró complacido cuando el estudio reveló su impactante anuncio, al cual calificó como ‘una fórmula mediocre para compensarlo a él y a otros participantes en la película’.

Como en toda industria el eje principal es el del dinero, y la decisión de Warner ha causado polémica e incertidumbre en esta parte debido a que sus películas, y sobre todo las que planea estrenar en streaming, cuentan con actores de élite y mucho presupuesto. Por ejemplo, con Wonder Woman 1984, los análisis de THR apuntan que WarnerMedia tuvo que gastar decenas de millones en Gal Gadot y los otros actores clave porque la compañía estaría apuntando a una tercera parte. Pero, con esta movida el listón se ha puesto muy alto.

Te recomendamos leer: Wonder Woman 1984 ya tiene primeras reacciones de los críticos

En cuanto a la película de DC del también director de Guardianes de la Galaxia - 91% el problema va sobre la misma línea. Gunn se encargó de reunir a pura figura de Hollywood comenzando con la ya conocida Margot Robbie, seguida de David Dastmalchian, John Cena, Jai Courtney, Joaquín Cosio, Nathan Fillion, Joel Kinnaman, Mayling Ng, Flula Borg, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi , Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Viola Davis, Idris Elba y Michael Rooker.

Además de lo anterior, James ha sumado al equipo a otro grande de la industria al revelar a través de su Instagram que Sylvester Stallone, conocido por su película Rocky - 92% y otras más del género de acción, será parte de The Suicide Squad. Completando así un grupo de élite que seguro no es de los que cobren barato por su trabajo.

Por ahora, Gunn no ha hecho ninguna declaración oficial al respecto de su sentir con la decisión que Warner tomó. Lo que sí se sabe es que sigue esforzándose para tener The Suicide Squad lista para el 6 de agosto de 2021, fecha programada que se tiene para su estreno. Se confirmó que ya ha cerrado filmaciones y está listo para comenzar la ardua etapa de postproducción.

No te vayas sin leer: Christopher Nolan tacha a Warner de traidor y dice que HBO Max es "el peor servicio de streaming"