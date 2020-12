Narcos: Luis Gerardo Méndez cree que la serie hará reflexionar a usuarios de drogas sobre su consumo

Narcos: México - 90% es una de las series de Netflix que mayor éxito ha cultivado durante su tiempo en la plataforma, pero todavía no ha terminado de contar su historia. A principios de noviembre se anunció que Luis Gerardo Méndez pasará a formar parte del elenco de la tercera temporada con un personaje que lleva por nombre Víctor Tapia, un policía de Ciudad Juárez que se ve inmiscuido en los problemas de los narcotraficantes y que arrastra consigo un dilema moral. Durante una nueva entrevista para Collider, el actor mexicano habla sobre su ingreso a la popular serie y el hecho de que ha dejado atrás los estereotipos para interpretar a un hombre bueno ligado al bajo mundo de las drogas.

Durante mucho tiempo, las series que abordan las vidas de los capos de la droga en Latinoamérica han sido condenadas, no obstante, el equipo creativo de Narcos - 96% y Narcos: México nos demostró que la destreza al momento de contar una historia es importante, y que ellos tienen dominada la técnica a la perfección; no explota el morbo ni todo los elementos vulgares de las telenovelas sobre narcotraficantes, más bien presenta aquellos detalles que necesitamos saber para tomar conciencia sobre el pasado mexicano y entender el presente; los problemas sociales de nuestra nación no provienen de ningún lugar, y en este sentido la consciencia histórica es una de las mejores herramientas que tenemos.

Entre muchas preguntas sobre su carrera, Collider se acerca a Luis Gerardo con la siguiente: ¿Cómo es unirse a una serie como Narcos: México y también asegurarse de no cruzar ni depender de ninguno de los estereotipos que vienen con ese tipo de mundo? El actor de 38 años comienza hablando sobre el honor que es unirse a esta producción y la importancia de los temas que aborda.

Narcos es uno de mis programas favoritos en el mundo. Tiene uno de los mejores guionistas del negocio y creo que tratan temas realmente importantes para mi país y para el mundo con mucho respeto. Hacen mucha investigación. Se toman su trabajo muy en serio. No es solo un programa sobre cómo hacer que los traficantes de drogas luzcan geniales. Se trata de explicar los problemas sociales y políticos que tenemos en mi país.

Sigue comentando sobre el carácter fundamental de la serie para tratar delicados apartados como lo son el consumo de drogas o la realidad social de México. El personaje de Luis Gerardo se aparta de los mirreyes que durante un tiempo le dieron popularidad entre el público local, dando paso a un rol de mayor profundidad y alcance.

Realmente quiero ser parte de esa conversación y realmente creo que cuando alguien en Alemania o en Nueva York consume cocaína y ve el programa, va a pensar de manera diferente sobre las consecuencias de lo que está haciendo. Por supuesto, es entretenimiento, pero realmente creo que Narcos retrata una perspectiva diferente y una visión mucho más profunda del problema. Estoy muy feliz de ser parte de la serie. Y además, los directores que tenemos en la temporada son algunos de los más talentosos que hay en Latinoamérica en este momento.

La tercera temporada de Narcos: México se desarrollará en la década de los noventa, cuando el negocio de las drogas en México comienza a tener una importancia global. Al reparto también se suma Bad Bunny, el famoso raggaetonero que con tres álbumes y algunos sencillos importantes ha logrado conquistar a todo el mundo; con tan solo 25 años se presentó en el medio tiempo del Super Bowl y ahora está a punto de dar el salto a Netflix con un papel ligado al cartel de los Arellano-Felix; cabe mencionar que algunos se pusieron en contra del fichaje, otros a favor, pero descubriremos su talento para este negocio cuando la nueva temporada llegue a la plataforma.

Por el momento no hay fecha de estreno para la tercera temporada de Narcos: México, pero ante la salida de estrellas importantes como Diego Luna y Tenoch Huerta, los fans están a la esperada de lo que nuevo que tiene para ofrecer. Esperamos que sea tan bueno como antes.

