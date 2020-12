Legendary podría demandar a Warner para impedir que Godzilla vs. Kong y Dune se estrenen en HBO Max

Recientemente Warner Bros. hizo un anuncio que puso de cabeza a la industria del entretenimiento: todos sus estrenos del 2021 llegarán a cines y HBO Max al mismo tiempo. Si bien gran parte del público agradece poder disfrutar de majestuosos blockbusters desde la comodidad de su hogar, no todos están felices con esta noticia. Numerosos informantes de The Wrap revelan que WarnerMedia no dio aviso previo sobre esta decisión a Legendary Entertainment, productora detrás de Godzilla vs. Kong y Dune, por lo que la compañía está considerando emprender acciones legales para impedir que sus películas lleguen a la plataforma de streaming.

Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

Con la pandemia de Covid-19 el escenario mundial para las salas de cine pasó de un excelente comienzo a un total oscurecimiento durante el mismo año. Desafortunadamente, ni siquiera la confirmación de que las campañas de vacunación comenzarán esta semana en diversos países asegura que el futuro para esta industria del entretenimiento mejore. Una encuesta reciente realizada por Deloitte en Estados Unidos, confirmó que más del 70% de la audiencia no se siente segura de asistir al cine dentro de los próximos seis meses, por lo que el último movimiento de Warner Bros. no podría haber llegado en mejor momento.

La cadena de cines AMC ya reprobó abiertamente la decisión de Warner Bros. de estrenar todas sus películas del próximo año en HBO Max, pero parece que no es la única compañía que ha sido tomada por sorpresa. De acuerdo con The Wrap, numerosas fuentes internas revelan que WarnerMedia no dio aviso previo a Legendary Entertainment, por lo que la productora con sede en China, está considerando todas sus opciones, incluso emprender acciones legales contra el estudio para impedir que Godzilla vs. Kong y Dune formen parte los lanzamientos simultáneos en streaming.

Según los informantes, Warner Bros. cree que tiene derecho a pasar estas dos películas a la transmisión en línea “en virtud de su acuerdo de distribución existente con Legendary”. Sin embargo, la productora proporcionó el 75% del financiamiento de estas cintas, así que la mayor parte del riesgo de estrenar simultáneamente en streaming recaería en ellos y no en el estudio. El reporte también puntualiza en algo muy importante:

Te podría interesar: Godzilla vs. Kong: nuevo avance presenta a las bestias en medio de la lucha

Aunque WarnerMedia puede estar dispuesta a renunciar a los ingresos de taquilla para aumentar las suscripciones en su servicio de transmisión HBO Max de siete meses de antigüedad, Legendary no ve ninguna ventaja en ese cambio.

Si bien para el público existen grandes beneficios en poder disfrutar de un blockbuster desde la comodidad y seguridad de su hogar, el modelo de negocio del cine todavía no se ha actualizado para que todos los involucrados puedan celebrar de ese mismo éxito. Entre más grande es una producción, la venta de entradas representa una parte muy significativa de los ingresos para la mayoría de productores, e incluso directores y estrellas.

Por otro lado, Disney ya confirmó que realizar un estreno digital también puede representar un éxito financiero. Si bien Mulan llegó a múltiples sitios web donde los filmes son subidos ilegalmente, ni siquiera el sucio negocio de la piratería impidió que la compañía del ratón pudiera llevarse a casa una buena cantidad de dinero. Sobre todo, tomando en cuenta que se ahorró miles de dólares en gastos de distribución, algo que Warner Bros. no puede presumir tras el fracaso taquillero de Tenet.

Warner Bros, comenzará con los estrenos en cines y HBO Max esta Navidad con el lanzamiento de Wonder Woman 1984. En México la película será lanzada el 16 de diciembre. En cuanto a Godzilla vs. Kong y Dune, sus estrenos están programados para el 21 de mayo y el 1 de octubre de 2021 respectivamente.

También te recomendamos: CEO de WarnerMedia opina que estrenar sus películas en HBO Max será beneficioso para los cines