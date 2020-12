Hay siete películas de Kingsman en desarrollo

Puede que Daniel Craig esté de salida del mundo del súper espionaje con No Time to Die, pero eso no quiere decir que no vayamos a ver más de británicos y el servicio secreto. Un nuevo reporte ha revelado que se están desarrollando siete películas de Kingsman: El Servicio Secreto - 74%, el éxito que puso a Taron Egerton en el mapa y que busca desarrollar la franquicia a un nuevo e importante nivel. ¿De qué van a tratar? En seguida les contamos todo lo que sabe.

En entrevista con Deadline, Zygi Kamasa, el presidente de Marv Grupo, explicó que los fanáticos de Kingsman pueden esperar siete películas de la saga. Se trata del alto mando del estudio que tiene los derechos para la franquicia. Incluso pese a la pobre respuesta en taquilla y con la crítica que consiguió Kingsman: El Círculo Dorado - 51%, no se ha perdido la esperanza de que esta serie de filmes puedan ser una mina de oro y definitivamente no se van a quedar sin intentar.

Esto fue lo que tuvo que decir cuando se le preguntó por los planes para más películas:

Hay algo como siete películas más de Kingsman. Queremos hacer crecer el negocio y las formas en las que lo presentamos. Tenemos una serie de televisión de Kingsman en camino y hay otras dos o tres franquicias que están siendo desarrolladas dentro del mundo de Kingsman.

En caso de que no recuerden, la película original vería a Eggsy (Egerton), una especie de hooligan ser reformado por el miembro de una organización secreta de inteligencia británica. El primer filme narraba cómo debían detener a un magnate, interpretado por Samuel L. Jackson, de usar una tecnología celular para controlar las mentes de los usuarios. Algo así como la peor pesadilla de la red 5G de Paty Navidad.

La primera cinta fue un éxito. La crítica encontró un buen balance entre la acción, la construcción de personajes y el tono más explícito y alejado de las aventuras familiares de los Avengers o la pretensión de DC. El filme fue dirigido por Matthew Vaughn, quien ya había tenido éxito en el pasado en entregas como Kick-Ass: un Superhéroe sin Superpoderes - 76%. Hasta ese momento, todo indicaba que la saga sería prometedora, pero entonces sucedió la secuela.

Kingsman: El Círculo Dorado falló en sorprender. La secuela reveló la organización homóloga al servicio secreto pero en Estados Unidos. Pese a un elenco estelar que contó con actores como Pedro Pascal o Julianne Moore, el filme decepcionó en taquilla. Pese a esto, los números combinados de ambos filmes ascienden a US$852 millones en todo el mundo, por lo que no es de extrañar que todavía haya esperanza en su futuro.

El siguiente paso para la saga será tomado en una nueva dirección. Este año íbamos a ver King's man: El Origen, la precuela y spin off de esos dos primeros filmes. Esta nueva entrega iba a narrar el origen del servicio secreto. No obstante, la adquisición de Fox por parte de Disney y luego la pandemia han obligado al estudio a reprogramar. Está película estará ambientada a principios del siglo pasado. Su protagonista será el actor Ralph Fiennes.

King 's Man: El Origen llegará, si la emergencia sanitaria lo permite, a cines este 21 de febrero y es también dirigida por Vaughn. Detalles sobre la trama de la serie de televisión, que había sido anunciada hace varios meses, todavía no son revelados. Tampoco lo han sido para las siete, aproximadamente, películas que supuestamente se encuentran en desarrollo. Aunque habrá que ver si la precuela logra revivir el furor por la saga o, por el contrario, le pone el último clavo a su ataúd.

