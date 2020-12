Oscar Isaac sería Solid Snake en película de Metal Gear Solid

¿Extrañan a Oscar Isaac? El actor no estará mucho más tiempo lejos de la gran pantalla. Los últimos meses han visto el anuncio de numerosos proyectos a los que se sumará, pero parece que él no se cansa de trabajar. El más reciente de ellos podría ser la adaptación del videojuego Metal Gear Solid, la cual lo está buscando como el protagonista Solid Snake. Este marcaría su regreso a las películas de acción tras su participación en la trilogía de Star Wars.

De acuerdo con Deadline, el actor Oscar Isaac está en conversaciones para unirse a la película de Metal Gear Solid. El papel en el que lo quieren es el de Solid Snake, el héroe. La cinta será dirigida por Jordan Vogt-Roberts, realizador de Kong: La Isla Calavera - 76%. Aunque todavía no hay nada seguro, parece que el equipo creativo está muy seguro de que lo quieren a él para estelarizar el proyecto.

El juego, caso de que no lo conozcan, fue lanzado originalmente en 1987 y fue creado por Hideo Kojima. Sigue a un elemento de fuerzas especiales que deben infiltrarse a una instalación en donde se fabrican armas nucleares para neutralizar a un grupo paramilitar que busca amenazar al mundo. La franquicia es una de las más populares y cuenta con más de una docena de entregas en todas las consolas.

Isaac es un actor que ha ganado reconocimiento gracias al cine independiente en filmes como Balada de un Hombre Común - 94%, El Año Más Violento - 89% o Ex Machina - 93%. Pero ha impresionado por igual en producciones de gran presupuesto como en Star Wars: Los Últimos Jedi - 91%. Aunque se sabe que no quedó satisfecho con su colaboración y el desarrollo de su personaje en la saga espacial, parece que su hambre por blockbusters no ha terminado.

Metal Gear Solid es la clase de aventura de acción perfecta para hacer el salto a la gran pantalla. En el primer juego, Solid Snake es un novato del grupo de fuerzas especiales al que pertenece y es guiado por Big Boss, uno de sus superiores, durante su odisea para desactivar la amenaza de un conflicto nuclear. No se sabe exactamente si la cinta estará basada en esa primera entrega, pero sin duda podría ser así para presentar al público a esta historia.

Los videojuegos están ganando, una vez más, peso en Hollywood. Si bien en el pasado, las adaptaciones de estos materiales han sido desafortunados, en los años más recientes juegos familiares han logrado triunfar en taquilla, como ejemplo, la buena recepción de la crítica que tuvo Pokémon: Detective Pikachu - 69% y Sonic La Película - 89%. Para el público más adulto, también está en camino un reboot de Mortal Kombat y Resident Evil. Así como una serie del aclamado Last of Us para HBO.

La película de Metal Gear Solid todavía no tiene fecha de inicio de producción. Esto no es sorpresa dado que Isaac está considerado para ser el protagonista de la serie Moon Knight, de Marvel, así como para interpretar a Francis Ford Coppola en una cinta que narrará cómo se realizó El Padrino - 99%. Así que, como pueden notar, podría tomar un buen rato ver al actor en esta cinta de acción, la cual probablemente podría comenzar a finales de 2021 o principios de 2022 con su rodaje, en caso de que el intérprete realmente haga los dos papeles que les mencionamos.

