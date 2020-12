El Señor de los Anillos: Peter Jackson encontró inconsistencias visuales mientras remasterizaba la trilogía

¡Finalmente podemos adquirir la maravillosa serie de películas de El Señor de Los Anillos en 4K Ultra HD! Estas nuevas versiones no hubieran sido posibles sin el esfuerzo del director Peter Jackson (Criaturas Celestiales - 94%, King Kong (2005) - 84%, El Hobbit: La Batalla De Los Cinco Ejércitos - 60%), quien no sólo estuvo detrás de todos los filmes, sino que puso manos a la obra para hacer que la trilogía de Lord of The Rings se viera visualmente consistente. Te contamos más sobre lo que descubrió el cineasta mientras trabaja en la remasterización de sus filmes más famosos.

En una entrevista publicada por el canal de Youtube de Warner Bros. Entertainment, Peter Jackson explicó a detalle cómo fue el proceso de remasterización de las trilogías de El Señor de Los Anillos y El Hobbit. Con mucha sinceridad, el director reveló que las películas eran muy “inconsistentes”, debido a que El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo - 91% se realizó 20 años atrás (vía IndieWire):

Fue interesante volver y volver a visitar estas películas, porque me di cuenta de lo inconsistentes que eran, y eso se debe en realidad a la forma en que se rodó por primera vez la trilogía de El Señor de los Anillos hace unos 20 años.

Jackson aseguró que esas inconsistencias visuales se deben a que la primera película de la serie se rodó en 35 mm y la sincronización de color se realizó utilizando un proceso fotomecánico. En cambio, en El Señor de los Anillos: Las Dos Torres - 96% y El Señor de los Anillos - El Retorno del Rey - 94% la sincronización de color se realizó de manera digital:

El Señor de los Anillos se rodó en 35 mm. La sincronización del color se realizó de una manera mecánica fotográfica antigua para la primera película de El Señor de los Anillos, luego cambiamos a la sincronización del color digital para los 35 mm para las dos siguientes. Ser capaces de modificar colores individuales que no podíamos hace 20 años, es divertido tener todos los juguetes ahora. No teníamos todas estas cosas para jugar en los viejos tiempos.

Cuando llegó el momento de filmar El Hobbit: Un viaje inesperado - 64%, el equipo utilizó cámaras digitales y “una tecnología completamente diferente” para el proceso de sincronización de color. Por supuesto que este cambio en la producción le dio un aspecto totalmente diferente a la nueva trilogía de la Tierra Media, pero al remasterizar las seis películas que conforman la franquicia, Jackson espera que el público note la mejorada continuidad visual de los filmes:

Siempre es una intromisión hacer que algo que se filmó durante un largo período de tiempo se sienta consistente. A pesar de que son seis películas, no tenían coherencia en el aspecto fílmico debido al momento en que se hicieron... Es genial que todas las películas parezcan filmadas al mismo tiempo.

Actualmente Amazon Studios está trabajando en una serie ambientada durante en la Segunda Edad de la Tierra Media, la Edad Oscura. Esto significa que la historia se ubicará antes de los eventos de El Señor de los Anillos y de El Hobbit. Destaca que el estudio ha confirmado que la producción presentará un elenco diverso que se espera protagonice las cinco temporadas del show.

