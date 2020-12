El Mundo Oculto de Sabrina: Netflix lanza el escalofriante tráiler oficial de la cuarta temporada

Desde su inicio en 2018, El Mundo Oculto de Sabrina - 89% logró conquistar a los suscriptores de Netflix, a los fanáticos de la serie de cómics homónima y a los amantes de los dramas adolescentes con tintes de terror y misterio. Sin embargo, luego de tres temporadas, el gigante digital anunció que la serie vería su final con la temporada 4, a pesar de que Roberto Aguirre-Sacasa , el creador y showrunner del programa, tenía otros planes para sus personajes. Ahora, Netflix ha liberado un nuevo e intrigante trailer de la cuarta entrega.

Desde su primera temporada, El Mundo Oculto de Sabrina presenta a Sabrina Spellman, una joven que está a punto de cumplir 16 años y se debate entre el mundo de la magia de su familia y el mundo real de sus amigos. Con el transcurso de los episodios, la protagonista, interpretada por Kiernan Shipka (Let It Snow - 92%, El Silencio - 5%), es arrastrada al mundo mágico, pues al final de la primera entrega tiene que sacrificar su libertad para poder salvar al pueblo de Greendale, jurando lealtad al señor oscuro y a la Iglesia de la Noche.

Antes de que la plataforma de streaming cancelara la serie, Aguirre-Sacasa había casi confirmado que planeaba abordar un gran crossover con Riverdale - 85% en una Parte 5, sin embargo, ahora eso ya no podrá verse y los fanáticos de ambas producciones e historias solo podrán imaginar lo que eso habría sido. No obstante, aún quedan capítulos por ver de El Mundo Oculto de Sabrina. A continuación te presentamos este nuevo trailer de la cuarta temporada, la cual, aunque es la última, es posible que no plantee un cierre del todo, considerando que el plan del showrunner era continuar con las aventuras de la joven bruja.

Conviene recordar que en la segunda entrega, Sabrina tuvo que renunciar a su vida común después de haber firmado el Libro de la Bestia para convertirse en una bruja de tiempo completo, lo que significa no más escuela Baxter, no más amigos mortales y más importante, no más Harvey Kinkle, su adorable novio.

La tercera temporada mostró a una Sabrina afectada por los terribles acontecimientos de la parte previa, en la que el Señor Oscuro quedó atrapado en una prisión humana en forma de su novio, Nicholas Scratch. Sabrina no puede vivir tranquila sabiendo eso, sobre todo tras el enorme sacrificio que hizo Nick, quien se encuentra ardiendo en el infierno bajo la atenta mirada de Madam Satan. Así que la joven bruja, con la ayuda de sus amigos mortales, se pondrá manos a la obra para liberarlo.

Ahora, la parte cuatro de la serie, que fue filmada mucho antes de que Netflix anunciara la cancelación del show, seguirá con los acontecimientos después de que Sabrina descubre que su flamante e infernal vida cotidiana pondrá a prueba afectos y lealtades de todo tipo. Además, Nick, quien fue liberado por la joven transfiriendo al Señor Oscuro a otra persona, seguirá tratando de encontrar un equilibrio entre el placer y el dolor; Ambrose tratará de aliviar su padecimiento; mientras que la protagonista y Caliban avanzan en su competencia por el trono del infierno.

El nuevo material liberado por Netflix está lleno de misterio y seguramente será apreciado por los fans, quienes se mostraron enojados y dolidos con la cancelación del programa. Al parecer la Parte 4 será épica, pues aparecerán dos Sabrinas, un antagonista travieso y algo que amenaza con terminar con todo. Los últimos ocho capítulos llegarán a la plataforma del gigante digital el próximo 31 de diciembre.

