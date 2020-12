Gandalf y Frodo son tendencia porque un abogado provida citó un pasaje de El Señor de los Anillos

El Señor de los Anillos es fuente de inspiración para millones de personas en todo el mundo, incluso para quienes comparten ideas completamente opuestas sobre la vida. DTV Noticias reportó el encuentro del plenario de comisiones de la Cámara de Diputados en Argentina, una confrontación sobre el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Uno de los expositores, Fernando Toller, abogado, trató de defender su postura en contra del aborto utilizando una popular cita de El Señor de los Anillos dicha por Gandalf tanto en los libros como en la película.

Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

El debate sobre la legalización del aborto es algo que ha adquirido gran peso en Latinoamérica durante los últimos años. Mientras que en países de primer mundo es, desde hace muchos años, un derecho para millones de mujeres, así como una decisión completamente personal, en América Latina todavía se debate el asunto, mirándolo más como una cuestión de teología y no tanto de salud pública. La realidad social de muchas mujeres en esta parte del mundo es algo que todavía prefiere ser ignorado por las autoridades.

Durante su intervención en la reunión sobre el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, Toller menciona la conversación entre Gandalf y Frodo durante su estancia en Moria en El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo - 91%.

Está charlando Gandalf con Frodo en El Señor de los Anillos y Frodo se queja y dice: 'Qué pena que Bilbo no mató a Gollum cuando tuvo oportunidad, nos estaríamos ahorrando toda esta guerra.' Y Gandalf le dice: '¿Puedes devolverle la vida? Entonces no te apresures a dispensar la muerte. Incluso el más sabio de los hombres no puede ver el final de todos los caminos.'

También lee: Estrellas de El Señor de los Anillos se unen para rescatar el legendario hogar de J.R.R. Tolkien



En el libro La Comunidad del Anillo, esta conversación se desarrolla en Bolsón Cerrado y dice lo siguiente.

Muchos de los que viven merecen morir y algunos de los que mueren merecen la vida. ¿Puedes devolver la vida? Entonces no te apresures a dispensar la muerte, pues ni el más sabio conoce el fin de todos los caminos.

El abogado Toller ha forzado un poco sus intenciones de tratar de defender el aborto utilizando las palabras de Gandalf. El mago habla sobre la vida de Gollum (y no del feto de Gollum) porque el personaje todavía tiene un destino que cumplir en la Guerra del Anillo, argumentando que la compasión de Bilbo salvará la vida de muchos. Pero cabe mencionar que en la Tierra Media no tienen casos de millones de mujeres forzadas a tener hijos en medio de la pobreza, sin educación sexual, y a menudo con violencia en el hogar; sin olvidarnos de todas aquellas que por voluntad no quieren ser madres, con el riesgo de que los anticonceptivos fallan debido a que ninguno es 100% seguro.

Seguramente Ian McKellen, actor que interpreta a Gandalf en las películas, estaría muy en desacuerdo con el argumento utilizado por Fernando Toller para sostenerse en contra del aborto. Las palabras del Istari no hacen alusión directa a ese tema, además, McKellen pertenece a la comunidad LGBT y es un fiero defensor de los derechos humanos, por lo que seguramente estaría de lado de las mujeres que buscan interrumpir sus embarazos.

No te pierdas: Viggo Mortensen dice que podría no ser completamente heterosexual