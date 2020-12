El Padrino podría tener una trilogía de secuelas como Star Wars, dice Francis Ford Coppola

Francis Ford Coppola regresó a El Padrino: parte III - 67% para dar al público una mejor versión, más cercana a lo que querían él y el escritor Mario Puzo originalmentre. De esa manera pudo dar un cierre digno a una de las sagas más famosas y reconocidas de la historia del cine. Sin embargo, él está consciente de que el final de la historia de Michael Corleone no significa el final de la franquicia, y no descarta la posibilidad de que en el futuro veamos nuevas entregas de El Padrino.

La primera película de la saga Corleone, estrenada en 1972, así como su secuela, El Padrino: Parte II - 97%, fueron aplaudidas por la crítica, ganaron el Óscar a Mejor Película y fueron éxitos masivos de taquilla, no obstante El Padrino III dividió a los especialistas y a los fans de las antecesoras, pero la pregunta más importante es, ¿cómo podría continuar El Padrino si ya conocimos el final del protagonista en El Padrino de Mario Puzo, Epílogo: La muerte de Michael Corleone.

A propósito de la nueva versión de El Padrino III, Francis Ford Coppola habló con The New York Times y mencionó que la saga podría tener una trilogía de secuelas al más puro estilo Star Wars, que gracias a Disney estrenó sus episodios VII, VIII y IX entre 2015 y 2019 (vía Games Radar):

Bien puede haber un Padrino 4 y 5 y 6, yo no soy el dueño de El Padrino.

En otra declaración citada en el artículo dijo que al terminar la primera película de El Padrino sintió como si ya estuviera completa la historia, y aún así vimos dos secuelas:

Me gusta que la vida sea una experiencia de la que aprendo, sentí una sensación de plenitud después de la primera. Sentí que la primera película tenía toda la historia que vi en el libro. Me sentí satisfecho de que fuera resumida.

Por otro lado Paramount, el estudio detrás de la trilogía de El Padrino, dijo que no hay planes “inminentes” para otra entrega de la saga, pero debido al “duradero poder” de su legado, es una gran posibilidad que se produzca una nueva historia de El Padrino si el guión adecuado llega a existir.

Coppola también declaró que, aunque sabe que la saga podría continuar, él ya no sería el director pues es viejo. El cineasta tiene 81 años y estuvo detrás de las primeras tres cintas, así que es muy comprensible su negativa a seguir. En cuanto a Al Pacino, él sabe que su personaje murió, pero dijo estar abierto a servir como asesor y dar consejos. Andy Garcia, encargado de interpretar a Vincent Corleone, prometió revelar al público cuando reciba la llamada:

No pasa una semana sin que alguien se me acerque y me diga: 'Oye, ¿dónde está el Padrino 4?’ Y siempre les digo que les avisaré cuando me llamen.

De acuerdo con Games Radar, las discusiones de El Padrino Parte IV se remontan a décadas atrás; la secuela habría continuado con la historia de Vincent, pero la muerte de Mario Puzo en 1999 tiró por la borda los planes, y ahora alguien más tendría que continuar su legado para que una nueva película, o incluso una trilogía, de El Padrino pudiera existir.

No obstante, no debemos olvidar que las secuelas tardías como las de Star Wars pueden resultar contraproducentes; aunque éstas fueron exitosas en taquilla, el fandom se mostró muy dividido, especialmente con Star Wars: Los Últimos Jedi - 91%, pero también hubo muchas quejas en torno a Star Wars: El Despertar de la Fuerza - 92% y Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61%.