Chadwick Boseman, Sacha Baron Cohen y Pedro Pascal son nombrados artistas del año

El 2020 ha sido un año terriblemente difícil para la industria del entretenimiento. Si bien podría parecer que todo se detuvo, hubo más de una producción que ganó el corazón del público y la prensa especializada. Para celebrar, la revista Entertainment Weekly hizo una lista con los artistas del año entre la que podemos encontrar a los actores Chadwick Boseman, Sacha Baron Cohen y Pedro Pascal, así como muchos otros.

La publicación reveló seis portadas de su edición con algunos de los nombres más destacados del año. Una lista diversa y con casi exclusivamente personas de color. En ella se encuentran el fallecido Chadwick Boseman, el chileno Pedro Pascal, Sacha Baron Cohen, la actriz Kerry Washington, los actores Dan y Eugene Levy, la guionista Michaela Coel y la cantante Taylor Swift. Hubo también otras menciones.

Boseman, estrella de Pantera Negra - 90%, es quizá la mención que más resalta. El joven intérprete, que apenas hubiera cumplido 44 años hace unos días, falleció hace unos meses a causa de cáncer. No obstante, lo veremos en su último filme La Madre del Blues - 100%, en una cinta que tiene en la mira la temporada de premios. El sorpresivo deceso y el impacto que tuvo como el superhéroe de Marvel fueron sin duda dos de los eventos que marcaron este difícil 2020.

Pascal, por otro lado, vuelve a sorprender luego del éxito que ha resultado The Mandalorian - 91%. El show que revivió la esperanza en la saga de Star Wars regresó con su segunda temporada y, por si eso fuera poco, también lo veremos para cerrar el año en Wonder Woman 1984, como el villanesco Maxwell, antagonista de la superheroína de DC cuando la secuela que iba a ser una de las tantas películas del verano finalmente llegue a cines y al streaming.

También es digno de mención Cohen, quien sorprendió con una secuela no esperada Borat: Subsequent Moviefilm - 88%. El filme, que salió a unos días de la elección presidencial estadounidense, tuvo una polémica escena con el abogado de Donald Trump que llevó todavía más atención al filme. Washington, por otra parte, destacó por su actuación en la serie Little Fires Everywhere - 92%, un drama en el que da vida a una mujer de color que se muda a un barrio predominantemente blanco.

Los Levy, que son padre e hijo, son protagonistas, y Dan escritor, de Schitt's Creek, serie de comedia que arrasó en los Emmys este año. El show sigue las aventuras de una acaudalada familia que pierde todo su dinero y ahora debe aprender a ganarse el pan de cada día. Coel es otra estrella de la televisión que creó, protagonizó y escribió el aclamado show de HBO I May Destroy You - 100%, sobre una joven influencer que, luego de una noche de fiesta, descubre que algo terrible le ha pasado y debe recordar qué fue.

Finalmente, tenemos a Swift, cantante que lanzó un álbum sorpresa a mediados de año. Luego hizo una especie de documental llamado Folklore: The Long Pond Studio Sessions - 100%, que debutó la semana pasada en Disney Plus. La lista es la primera que llega a recopilar lo mejor de una año terriblemente turbulento para el entretenimiento, ya no digamos para la salud o economía mundial.

