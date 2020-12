Elliot Page: “amo ser trans”, el actor sale del clóset

Ha sido una gran año para la representación trans en el cine. Entre documentales, películas inclusivas, parece que ahora cerraremos el año con otro gran nombre de Hollywood saliendo del clóset. Se trata del actor Elliot Page, quien ahora revela que es un hombre transgénero y agradece el apoyo que ha recibido conforme se acercó a descubrir y vivir su verdadera identidad en medio de todos los prejuicios que existe contra las personas como él.

De acuerdo con Variety, el equipo del actor Elliot Page compartió el anuncio en el que ahora revela su nuevo nombre. Acompañado de la noticia, compartió un mensaje en el que agradece a sus seres queridos por el apoyo y en el que se presenta ante el mundo, quien hasta ahora lo conocía a través del género que le fue asignado al nacer. Prometió que continuaría su lucha por hacer del mundo un lugar mejor y ser recíproco con el cariño que ha recibido:

Hola, amigos. Quiero compartir con ustedes que soy trans y mis pronombres son él/they y mi nombre es Elliot. Me siento afortunado de escribir esto, de estar aquí de haber llegado a este momento de mi vida. Me siento rodeado de gratitud por la gente increíble que me ha apoyado en este viaje. [...] Amo ser trans. Amo ser queer. Y mientras más me acerco a mí mismo y acepto quién soy, más sueño y más crece mi corazón. A todas las personas trans que lidian con acoso, autodesprecio y la violencia de todos los días, los veo, los amo y haré lo posible para cambiar este mundo para hacer algo mejor.

El mensaje explica que el actor se identifica como una persona no binaria, esto quiere decir que no se limita a las expresiones tradicionales de género de hombre y mujer. De hecho, en su declaración utiliza el pronombre masculino “he” y “they”. El segundo, que pertenece a la tercera persona del plural, se suele usar en inglés para referirse a las personas no binarias, pero en español no se debe traducir como “ellos”.

Page es mejor recordado por su participación en películas como Juno: Crecer, correr y tropezar - 94%, por la que fue nominado al Óscar, y por El Origen - 86%, una de las películas más aclamadas de Christopher Nolan. Anteriormente, había salido del clóset como una mujer lesbiana, pero ahora se asume como trans. Esto puede llegar a ser común entre hombre trans, quienes primero creen que simplemente tienen una orientación diferente a la heterosexual. Obviamente, no es siempre el caso y existen mujeres lesbianas y hombres trans de toda sexualidad.

El actor tenía muchos años trabajando como vocero y activista a favor de los derechos de la diversidad sexual, algo que asegura que continuará haciendo ahora como persona trans. Su salida del clóset llega en un año particularmente importante para la visibilidad de hombre y mujeres trans y uno en la que se han llevado discusiones sobre sus derechos a la pantalla con documentales como Disclosure o Transhood - 82%.

Lo interesante ahora será ver qué rumbo toma su carrera ahora que se identifica como trans. Actualmente, forma parte del elenco de The Umbrella Academy - 67%, show estelar de NetfliX en el que su personaje es una mujer cisgénero.

