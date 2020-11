Castlevania: Symphony of the Night para móvil tiene un descuento al que no te podrás resistir

Desde hace más de 30 años la saga de Castlevania ha cautivado a los gamers de todo el mundo con las aventuras del clan Belmont en su eterna cruzada contra el malvado Conde Drácula; pero de entre todos los títulos existentes, hay uno que es adorado por los fans y al que siempre vuelven los nostálgicos: Castlevania: Symphony of the Night (1997), que llegó originalmente a las consolas PlayStation y Sega Saturn y que en marzo de este año hizo su debut en una versión para dispositivos móviles con iOS o Android.

Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

Castlevania: Symphony of the Night es la secuela de Castlevania: Rondo of Blood, y el protagonista es Alucard, un personaje que hizo su debut en Castlevania III: Dracula's Curse (1989). Para algunos el primer contacto con la saga fue gracias a la serie de Netflix, Castlevania - 100%, que está libremente inspirada en Castlevania III, pero los gamers tuvieron su primer contacto con Alucard gracias a Symphony of the Night, donde el hijo de Drácula con una humana debe enfrentarse a toda clase de monstruos para destruir a su malvado padre.

En estos momentos, el videojuego que originalmente costaba 75 pesos mexicanos en la Google Play Store, se puede encontrar a sólo 5 pesos. Si hace meses no lo pudiste adquirir o dudaste en comprarlo por el precio, esta es una oportunidad dorada, pues tendrás en tu celular un clásico que es considerado por la mayoría de los fanáticos como lo mejor de Castlevania, y si te gusta la serie de Netflix, esta es tu oportunidad de que conozcas al verdadero Alucard. El descuento sólo estará unos días, así que debes aprovechar pues termina el 2 de diciembre.

También lee: Castlevania: Por qué la serie de Netflix es una decepción y una traición a los videojuegos

La calidad de esta versión en innegable y se puede jugar con el touch de la pantalla o conectándole un control al dispositivo móvil. El único detalle que no fue del agrado de todos es que cuenta con el doblaje de la versión para PSP, que omite varias frases de la versión de PlayStation que dejaron una huella profunda en los fans, como “¡die monster!”

Castlevania: Symphony of the Night marcó un antes y un después en la franquicia y marcó la fórmula para las siguientes entregas. El videojuego fue dirigido por Toru Hagihara y Koji Igarashi, a este último se le atribuye gran parte de las novedades que tuvo con respecto a sus predecesores, y no se deben olvidar las contribuciones de la artista Ayami Kojima, que hizo los diseños de los personajes, y la compositora Michiru Yamane, cuya música es una parte esencial del éxito de Symphony of the Night.

El personaje de Alucard se robó el corazón de los jugadores mucho tiempo antes de que llegara a la serie de Netflix; su travesía por el castillo, en la que se enfrenta a numerosos obstáculos, nos revela a cuentagotas una historia conmovedora que termina con su batalla final para destruir a Drácula y después exiliarse del mundo de los humanos.

No te vayas sin leer: Películas y series que debes ver si te gusta Castlevania

Actualmente Netflix trabaja en una cuarta temporada de Castlevania, y aunque muchos están emocionados por su llegada, otros seguramente preferirán disfrutar de volver a pasarse Castlevania: Symphony of the Night. Aprovecha esta oportunidad y vuelve a revivir tu infancia.