Elogian The Umbrella Academy por presentar ejemplos de masculinidad positiva

En una época donde las producciones de superhéroes se están diversificando, The Umbrella Academy - 93% se ha convertido en una de las favoritas de los fans de este tipo de contenido. La serie presenta los problemas de una familia disfuncional cuyos miembros tienen que lidiar con los fantasmas del pasado, la soledad y un apocalipsis inminente. El programa nos dota de varias lecciones, entre ellas, una buena cantidad de ejemplos para construir masculinidad positiva libre de machismo.

Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

The Umbrella Academy es una serie desarrollada por Steve Blackman para Netflix, basada en la serie de cómics de Gerard Way. Hasta ahora el programa ha estrenado con éxito dos temporadas, mismas que siguen la historia de los miembros separados de la disfuncional familia de superhéroes conformada por The Spaceboy (Tom Hopper), The Kraken (David Castañeda), The Rumor (Emmy Raver-Lampman), The Séance (Robert Sheehan), The Boy (Aidan Gallagher), The Horror (Justin H. Min) y White Violin (Ellen Page), quienes se reúnen tras la misteriosa muerte de su padre adoptivo.

Recientemente el sitio De machos a hombres publicó en su cuenta de Instagram @demachosahombres seis maneras en las que The Umbrella Academy nos ayuda a construir una masculinidad positiva. Tal como mencionamos previamente, los personajes principales se enfrentan a diversas dificultades emocionales relacionadas con su inusual infancia, demostrando que siempre será necesaria una red de apoyo entre hombres y que la deconstrucción de comportamientos autodestructivos debe ser constante por el bien de uno mismo:

1. Nos muestra las consecuencias de enseñarle a nuestr@s hij@s que las demás personas sólo valen por el uso que podemos darles.

2. Aprende a ser dueño de tus sentimientos: Nos enseña que como hombres, si no aprendemos a canalizar nuestras emociones y gestionarlas de maneras sanas, nos autodestruimos y afectamos también a nuestro entorno.

3. Pedir ayuda te hace más fuerte. Nos enfrenta con la realidad de que sin importar lo fuertes e inteligentes que seamos a veces necesitamos la ayuda de otras personas.

Te recomendamos: Personajes más representativos de la masculinidad tóxica en el cine

4. Nos muestra lo importante que es que como hombres creemos redes de apoyo y cuidados. Mientras Allison cree que al mismo tiempo que salvan el mundo puede ayudar a su hermana, sus hermanos sólo pueden pensar en sus propios problemas y no en ayudarse el uno al otro.

5. Nos confronta con la creencia machista de que los “daddy issues” son cosa de mujeres. El abandono paterno o el crecer con un hombre violento y sin responsabilidad afectiva como nuestra figura paterna afecta a hombres y mujeres por igual.

6. Nos muestra diferentes formas de vivir nuestra masculinidad. Al mismo tiempo, nos muestra la manera en la que todas pueden volverse nocivas si no realizamos un trabajo de introspección y deconstrucción de los ideales machistas que nos han impuesto en el pasado.

En estos momentos los fanáticos están esperando con emoción el estreno de la tercera temporada de The Umbrella Academy. Desafortunadamente todo indica que la nueva entrega del show no llegará tan pronto, y debido a la pandemia de Covid-19, es probable que los próximos episodios se retrasen hasta 2021.

La segunda temporada terminó de una manera bastante sorpresiva para el público de Netflix. Por poco Vanya, Allison, Diego, Klaus, Luther y Five logran cumplir su misión con éxito, pero al volver de su viaje del tiempo terminaron en una línea temporal alterna. El nuevo presente los ha reemplazado por la Sparrow Academy, cuyos miembros son versiones distintas de ellos mismos. Esto quiere decir que nuestros queridos protagonistas tendrán que resolver este inesperado problema y encontrar la manera de regresar a su propia realidad.

Si quieres disfrutar de las primeras dos temporadas de The Umbrella Academy - 93% y aprender una que otra lección de masculinidad positiva, recuerda que puedes encontrar todos sus episodios en la plataforma de Netflix.

No te vayas sin leer: Elogian a Johnny Lawrence, de Cobra Kai, por ser un ejemplo de masculinidad positiva