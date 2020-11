Disney Plus se disculpa por el racismo de Spider-Man and His Amazing Friends y elimina un episodio

Disney Plus ha agregado un descargo responsabilidad a uno de los episodios de la conocida serie animada Spider-Man and His Amazing Friends. Al parecer el controvertido capítulo realiza una representación estereotipada y racista de los personajes japoneses, por lo que la compañía del ratón ha decidido emitir una disculpa y reafirmar su compromiso por la inclusión y la diversidad.

Aprovecha la prueba de suscripción gratis a DISNEY PLUS aquí

Cabe resaltar que no es la primera vez que la compañía del ratón hace uso del famoso “descargo de responsabilidad” para deslindarse del contenido ofensivo de algunas de sus producciones. Sobre todo en clásicas películas de Disney, como El Libro de la Selva - 85%, Peter Pan - 75% o Dumbo - 97%, las representaciones racistas se encuentran al por mayor; así que en vez de simplemente eliminar escenas que de igual forma afectarían la narrativa del filme, la empresa ha decidido iniciar un valioso diálogo entre el público.

¿Pero qué vemos exactamente en este episodio de Spider-Man and His Amazing Friends? El capítulo titulado “Sunfire” se centra en la aparición del superhéroe mutante del mismo nombre, quien se enamora de Starfire mientras colaboran para activar el dispositivo construido por su tío Genju. Aparentemente esta herramienta es muy poderosa ya que se cree que puede convertir los poderes mutantes en un suministro de energía ilimitada que beneficiará al planeta.

Por supuesto que las maliciosas intenciones del tío Genju eventualmente son reveladas, ya que el villano planea utilizar los poderes de la pareja para cumplir su propio sueño de dominar al mundo. Esto provoca un enfrentamiento en la ciudad de Nueva York entre los protagonistas de la serie, el villano y un robot de fuego del tamaño de un rascacielos.

Como es de esperarse nuestros héroes resultan victoriosos en esta batalla y aprehendiendo al tío Genju, quien vuela de regreso a Japón junto a su sobrino para ser tratado mentalmente. De acuerdo con Bounding Into Comics, Disney Plus ha decidido advertir a su público que el contenido de este episodio “incluye representaciones negativas y / o maltrato de personas o culturas", a raíz de que en el capítulo Starfire y Genju fueron retratados hablando con acentos japoneses que suenan estereotipados. La compañía del ratón reafirma su compromiso por crear un “futuro más inclusivo” y asegura lo siguiente:

Te recomendamos: Guionista de El Extraño Mundo de Jack quiso eliminar a Oogie Boogie porque le parecía racista

En lugar de eliminar este contenido, queremos reconocer su impacto dañino, aprender de él y generar conversaciones para crear juntos un futuro más inclusivo. Disney se compromete a crear historias con temas inspiradores y ambiciosos que reflejen la rica diversidad de la experiencia humana en todo el mundo. Para obtener más información sobre cómo las historias han impactado a la sociedad, visite: www.Disney.com/StoriesMatter.

Sin duda en el año en que el movimiento Black Lives Matter ha tomado más fuerza de nunca, era de esperarse que Disney realizara una revisión más exhaustiva de los contenidos que promueve. El ejercicio del diálogo entre el espectador y lo que ve, resulta mucho más beneficioso que simplemente eliminar las representaciones estereotípicas y pretender que nunca existieron.

No obstante, no todos los contenidos corren con la misma suerte. Spider-Man and His Amazing Friends tenía otro episodio al que la compañía del ratón no pudo concederle de un descargo de responsabilidad. Se trata de "The Quest of the Red Skull", capítulo que Disney Plus eliminó por completo de su plataforma dado que presentaba altas dosis de propaganda nazi, incluidas las esvásticas, los conocidos gritos de "Heil Hitler" y su propio Adolf Hitler. Te compartimos algunas imágenes para que eches un vistazo tú mismo:

Spider-Man and his Amazing Friends actualmente se encuentra disponible en Disney Plus, junto con mucho más increíble contenido de la casa del ratón que no te puedes perder.

También te podría interesar: Disney Plus podría tener una sección para mayores de 18 años