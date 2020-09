Ariel 2020: Ya No Estoy Aquí gana mejor película y mejor dirección

El cine mexicano fue objeto de alabanzas cuando Fernando Frias (Rezeta) presentó ante el mundo Ya no estoy aquí - 100%, un relato emocional sobre el arraigo, las riquezas y carencias de vivir en una tierra de amplia diversidad cultural como lo es México. Esta noche, la cinta se eleva como la gran triunfadora de los Premios Ariel 2020 en la categoría a Mejor Película, Mejor director, Mejor Fotografía, Revelación Actoral, Mejor Vestuario, Mejor Guion Original, Mejor Diseño de Arte, Mejor Edición, Mejor Maquillaje y Mejor Sonido. En total fueron 10 premios de las 25 categorías nominadas, demostrando que el séptimo arte local tiene mucho para contar, y que puede introducir de manera efectiva las problemáticas sociales como impulso de una historia que ya era bastante rica en su estructura.

Ya no estoy aquí es la historia de Ulises (Juan Daniel Garcia Treviño) -quien obtuvo el premio a revelación Actoral-, un joven mexicano de 17 años, residente en Monterrey, que no trabaja ni estudia pero pasa sus días como líder de los Terkos, un grupo que se deleita bailando cumbia colombiana. Ulises ha desarrollado un apego indeleble a su hogar y una identidad que refleja a través de su indumentaria y movimientos; orgulloso y hábil en su oficio, se desempeña como uno de los mejores danzantes en el territorio. De forma inesperada, se ve obligado a emigrar a los Estados Unidos debido a un problema con los miembros del cartel dominante, pero la adaptación en el lugar ajeno le resulta imposible, por lo que su corazón termina quebrándose ante la nostalgia.

En los #Ariel2020, la noche suena a cumbia:

Arrasa el filme #YaNoEstoyAquí con Mejor Película, Director, Guión y muchas más ➡️https://t.co/8DItAIIejd🍅Si no la han visto, está en #Netflix pic.twitter.com/bAm1eLq33A — @TomatazosCom (@TomatazosCom) September 28, 2020

La película se llevó el premio a Mejor Largometraje Mexicano en el Festival Internacional de Cine de Morelia, y la Pirámide de Oro en el Festival Internacional de Cine de El Cairo. Esta noche, obtiene el reconocimiento a Mejor Película en la edición 62 de los Premios Ariel, pasando por encima de grandes títulos como lo son Cómprame un Revólver - 88% (Julio Hernández Cordón), Esto no es Berlín - 95% (Hari Sama), Polvo - 90% (José María Yazpik) y Asfixia - 90% (Kenya Marquez). Un triunfo muy merecido para un cinta evocadora que nos recuerda las conexiones con el lugar de origen, una de las muchas identidades mexicanas y su encuentro cotidiano con el crimen implacable de las calles; porque los carteles ya no son un problema a superar en la narrativa, se han convertido en una de las muchas características de una país atrapado.

Pero los competidores que perdieron ante Ya no estoy aquí - 100% no se quedan atrás. En Cómprame un Revólver una niña es obligada a vestir de manera extraña y utiliza una mascará para tratar ocultar su género, ante un contexto de violencia urbana desmedida en el que las mujeres son víctimas; mientras ayuda a su padre, un adicto atormentado, debe cuidar de un campo de beisbol abandonado donde juegan traficantes de drogas. En Esto no es Berlín, un par de chicos son introducidos a un club nocturno clandestino, "El Azteca"; los dos quedan sorprendidos y embelesados con este mundo de performances, ambigüedad sexual y drogas; pero esta exploración de sus nuevas identidades también pone a prueba su amistad.

Polvo se desarrolla en el pueblo de San Ignacio, un cargamento de cocaína es arrojado desde el aire, y un hombre es encomendado por la mafia de Tijuana para recuperar la droga a sabiendas de que si no lo hace todos los habitantes del pueblo estarán en peligro; en juego también se encuentran su vida, su familia y al hijo que no sabía que tenía. En Asfixia conocemos a Alma, una mujer albina que, tras dejar la prisión, toma la decisión de recuperar algo que está más allá de su libertad; se le encomienda el cuidado de un hombre con trastorno obsesivo compulsivo, pero una relación interesante se desarrolla entre ambos.

Para los Premios Ariel 2020 se anotaron 157 títulos: 68 largometrajes mexicanos, 12 largometrajes iberoamericanos y 77 cortometrajes. La celebración se hizo de manera virtual debido a la pandemia todavía imperante en el territorio nacional. Se transmitieron por Facebook Live y Canal 22. La ceremonia fue conducida por Verónica Toussaint y Roberto Fiesco. Una vez más, el cine mexicano demuestra que tiene mucho para decir; y que aunque los recursos para producirlo sean limitados, la creatividad e ingenio del talento nacional son más grandes.

