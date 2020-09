Christian Bale aparecería como Batman en la película de Flash solamente si Christopher Nolan lo aprueba

Es notable cómo Flashpoint se ha vuelto un tema de conversación muy recurrente entre los fans del Universo Extendido de DC. La película está rodeada de expectativas que poco tienen que ver con su protagonista, Barry Allen (Ezra Miller), quien se ha vuelto el elemento menos atractivo de la producción dirigida por Andy Muschietti. Hasta este momento sabemos que Michael Keaton y Ben Affleck aparecerán en sus respectivas versiones de Batman, pero ¿qué sucederá con Christian Bale? Muchos se lo han estado preguntando, y de acuerdo con un nuevo reporte, existe la posibilidad de que el actor vuelva a interpretar al Caballero de la Noche si Christopher Nolan lo aprueba.

También te recomendamos: The Flash: Se revela posible lista de cameos y es impresionante

Como todos los fans del protector de Ciudad Gótica deben recordar, el siglo XXI no hubiera sido lo mismo sin el Batman que interpretó Christian Bale en Batman Inicia - 84%, Batman: El Caballero de La Noche - 94% y El Caballero de la Noche Asciende - 87%. La famosa trilogía ha sido la excepción al estilo del aclamado director Christopher Nolan, quien es conocido por nunca haber realizado una secuela de sus películas. Aunque una porción del fandom critica esta versión del murciélago, muchos otros todavía la recuerdan como una de sus favoritas y han estado esperando que el intérprete vuelva a integrarse a las filas de DC en la próxima película de Flash.

Según reporta We Got This Covered, el multifacético Christian Bale era una opción de respaldo para Warner Bros. si Michael Keaton optaba por no regresar como Batman en la película de Flash. A estas alturas está más que confirmado que el Caballero de la Noche de Tim Burton que vimos en películas como Batman - 72% y Batman Regresa - 81% estará de vuelta en el ambicioso proyecto del estudio. Asimismo, recientemente también fue del agrado de los fanáticos enterarse que el hombre que vieron en Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27% y Liga de la Justicia - 41%, Ben Affleck, también volverá a dar vida al personaje.

WGTC asegura que la estrella de The Dark Knight Trilogy aún podría estar involucrada en la película de Flash y no está completamente en contra de la idea de hacer un cameo. Sin embargo, solamente lo haría bajo una importante condición. De acuerdo con las fuentes de este medio comunicativo, las mismas que confirmaron el regreso del adorado Batfleck, Bale solo aparecerá en el filme libremente inspirado en Flashpoint si obtiene el sello de aprobación de Christopher Nolan, como una gran muestra del respeto que existe entre los ex colaboradores.

Te podría interesar: Batman de Ben Affleck podría morir en la película de Flash

El actor de 46 años no quiere tener un impacto negativo en su propia interpretación del Caballero de la Noche y en el recuerdo que los fans tienen de ella, pero si Nolan lo aprueba, entonces las conversaciones con Warner Bros. podrían avanzar de manera realista a otra etapa. Por el momento esta información es solamente un rumor, pero tomando en cuenta que la producción de Flash planea reunir las versiones más queridas de Batman, tiene sentido que el nombre de Bale esté en la conversación.

Por otro lado, el respeto que tiene al director de Tenet - 83% fue el mismo motivo que en el pasado le hizo tomar la decisión de no realizar una cuarta entrega de la saga, información que reveló el año pasado durante una entrevista con Toronto Sun (vía IndieWire):

Chris siempre me había dicho que si teníamos la suerte de poder hacer tres, nos detendríamos. ‘Vamos a irnos después de eso’, dijo. Luego, cuando inevitablemente vinieron a nosotros y dijeron: ‘¿Qué tal una número cuatro’, dije, ‘No. Tenemos que apegarnos al sueño de Chris’, que siempre lo pensó como una trilogía. No estiremos demasiado esto y no seamos demasiado indulgentes y nos vayamos por una cuarta.

Todo indica que el 2022 será el año de las realidades alternativas en las dos grandes franquicias de superhéroes. Por un lado el Universo Cinematográfico de Marvel estrenará Doctor Strange in the Multiverse of Madness y DC Films está preparando Flashpoint, cuyo lanzamiento está programado para el 2 de junio de ese año.

No te vayas sin leer: DC FanDome: Película de Flash reiniciará el DCEU y contará con varios personajes de DC