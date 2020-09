Ray Fisher vuelve a acusar a Warner Bros. de conspirar en su contra para proteger a Joss Whedon

La fuente de los problemas entre Ray Fisher y Warner Bros. parece interminable, y lo que comenzó como un reclamo por lo sucedido en el set de Liga de la Justicia - 41% encabezado por Joss Whedon, se ha convertido en un severo conflicto entre los altos mandos del estudio y el intérprete de Cyborg. Esta vez el actor acusa a WB de difundir falsas declaraciones en su contra, haciendo referencia al reciente reporte que asegura que Fisher está pidiendo el doble de pago para aparecer en Flashpoint. Te daremos más detalles a continuación.

Tal como los fans del DCEU deben recordar, Ray Fisher acusó a Geoff Johns , Joss Whedon y John Berg de conducta abusiva y poco profesional durante las grabaciones de Justice League, lo que provocó que Warner Bros. iniciara una investigación. Poco después el actor duplicó sus declaraciones y acusó al actual director de DC Films, Walter Hamada, de pedirle que dejara fuera del conflicto a Johns. A principios de septiembre, Warner Bros. afirmó que Fisher no estaba cooperando con su investigación, situación que ha intensificado el problema entre el estudio y el intérprete.

De acuerdo con The Hollwyood Reporter, las negociaciones entre Fisher y Warner Bros. para el supuesto cameo que Cyborg hará en la película de Flash, se han estancado debido a que los agentes del actor están pidiendo lo doble de la cifra inicial acordada. El mismo medio reporta que el guión del filme protagonizado por Ezra Miller ha reducido la incidencia del personaje de Fisher a tres escenas, a pesar de que originalmente estaba destinado a desempeñar un papel mucho más importante.

Sin embargo, el actor desmiente la información oficial que ha sido difundida por THR y otros medios de comunicación, asegurando que Warner Bros. ha pasado de dar declaraciones difamatorias a convertirse en una “fuente de desinformación intencionada” (vía CBR.com):

It would appear that @wbpictures has gone from giving libelous official statements to one media outlet, to becoming “a source” of purposeful misinformation for another.



The people are on to you.



The investigation is coming.



Casting aspersions on me will not change that.



A>E