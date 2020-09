The Boys: Se confirma desarrollo de spin-off tras exitoso lanzamiento de la segunda temporada

Ante el sorprendente éxito de The Boys - 95%, Variety reporta que un spin-off de la serie ya se encuentra en desarrollo dentro de los laboratorios de Amazon Prime Video. La adaptación del cómic escrito por Garth Ennis y dibujado por Darick Robertson se encuentra en el top de la atención mediática gracias al giro que concede a las historias de superhéroes y a un impresionante campaña de marketing. Ante el deseo de los fans por más aventuras, Amazon da luz verde a un nuevo proyecto que probablemente se convertirá en otro gran triunfo de la plataforma. En los siguientes párrafos hablamos sobre todos los detalles extraídos hasta el momento.

No te pierdas: The Boys se burla de la escena femenina en Avengers: Endgame

Tan solo tres semanas después del estreno de la segunda temporada, Amazon Prime confirma la realización de un spin-off basado en la historieta que se transformó en best-seller gracias a la distribución de The New York Times. A pesar de la controversia en torno a la decisión de Amazon al emitir los nuevos capítulos de forma semanal, The Boys continúa siendo un gran éxito entre los consumidores. Cabe mencionar que la empresa declaró que el estreno del primer episodio del nuevo bloque se transformó en el más visto en la historia de su servicio de streaming, y que desde la temporada uno los consumidores han incrementado un 89%.

De acuerdo con Variety, la historia del spin-off se enfocará en la única universidad de Estados Unidos que sirve de manera exclusiva a superhéroes jóvenes y a que a su vez es manejada por Vought. Una vez más nos toparemos con una siempre bien recibida serie de clasificación R, misma que nos involucrará en la vida de algunos cuantos "supes" mientras se las arreglan para afrontar sus hormonas y la tensión competitiva. Variety la describe como "parte espectáculo universitario, parte Juegos del Hambre, con todo el corazón, la sátira y la picardía de The Boys". De ser así, Amazon ya puede contar con todo el apoyo del público y la crítica.

Te invitamos a leer: The Boys: showrunner responde a los fans que destrozaron la segunda temporada

El spin-off de The Boys tendrá como showrunner a Craig Rosenberg , quien además trabajará como productor ejecutivo y se encargará de escribir el episodio piloto. El creativo ya labora de manera regular en la serie principal como guionista y productor, por lo que no habrá sorpresas de decepción con la adición de algún nombre desconocido en el desarrollo del nuevo proyecto. Amazon Studios y Sony también se unirán como productores, en compañía de nombres conocidos como Eric Kripke , Seth Rogen y Evan Goldberg . Por el momento no se ha establecido un fecha definitiva para el estreno pero no pasará mucho tiempo hasta que se instale en la plataforma de Amazon.

La segunda temporada de The Boys nos devuelve al intenso y desesperado escenario que dejamos anteriormente. Butcher, Hughie y el equipo se tambalean por sus pérdidas en los capítulos previos, huyendo de la ley como mejor pueden y tratando de luchar contra los Superhéroes. Vought, la compañía que administra a los supes, aprovecha el pánico por la amenaza de los Supervillanos y una nueva heroína, Stormfront, sacude a la compañía y desafía a un Homelander bastante inestable. El final de temporada está programado para el 9 de octubre y seguramente Amazon Prime Video no demorará en presumir sus altos números de visualizaciones.

Los productos basadas en superhéroes siguen teniendo una gran aceptación entre el público, pero mientras que empresas como Marvel Studios o Warner Bros. nos entregan aventuras muy convencionales, Amazon dio en el blanco con una producción más modesta que tiene sometida la atención de todo el mundo. Nada como un superhumanos que resultan ser los malos. ¿Hasta dónde se extenderá el dominio de The Boys en el mundo del streaming? Vaya que ha dejado atrás a cierta serie popular de Netflix.

También puede interesarte: The Boys: Amazon Prime libera "película" de Butcher