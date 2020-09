Batwoman: Se filtran las primeras imágenes de Javicia Leslie en el set de filmación

Batwoman - 71% ha sido una serie de altos y bajos. La primera temporada no solo no ha tenido el impacto esperado dentro del Arrowverse sino que la salida de Ruby Rose ha ocasionado que más rumores y tragos amargos giren en torno de la representación live-action de esta heroína. Con el estudio queriendo dejar todo esto atrás y dispuesto a continuar con una nueva aventura, las primeras fotos desde el set de filmación de la segunda temporada ya se han filtrado, dejando ver un poco de Javicia Leslie en su personaje de civil.

La temporada 2 de Batwoman ha comenzado a filmarse y algunas imágenes nuevas nos dan nuestro primer vistazo a Javicia Leslie en el set. Según lo compartido por Canadagraphs, las imágenes muestran a Leslie con una chaqueta azul, camiseta naranja y pantalones amarillos a cuadros. Sin embargo, además de darnos nuestro primer vistazo a Ryan, las fotos también muestran una nueva historia. Las escenas que se están filmando tienen lugar en el Hospital General de Gotham City con un letrero que dice "Antídoto de la toxina de los murciélagos: alinee aquí". Podemos intuir gracias a estas palabras que el personaje tendrá que enfrentarse a un componente o enfermedad muy parecida a la que estamos viviendo con la pandemia del COVID-19, enfermedad que justamente se derivó de un murciélago.

Las fotografías o un vistazo de cómo lucirá la nueva actriz en el traje de la mujer murciélago aún son un misterio. No es raro que con todos los atrasos que se han dado a raíz del encierro mundial, aún no hayan comenzado a filtrarse fotografías de la heroína con su icónico disfraz. Además, hay que enfatizar que esta segunda temporada no se dará a partir de un reboot, es decir, la historia no se comenzará de nuevo, sino que se le dará continuidad a la salida de Rose, haciendo que la nueva Batwoman se gane un lugar como su sucesora.

La segunda temporada está programada para ser lanzada el próximo año, por lo que más adelantos y vistazos podrían seguir llegando y quizá ya de manera oficial dejando por fin que los fanáticos sean testigos de lo que los creativos y productores tienen programado Una tarea que tienen difícil por todos los desastres que quedaron en la producción y que esta nueva heroína tendrá que enfrentar, aunque lo ocurrido no haya sido su culpa.

En primera instancia habrá que crear un ambiente más agradable para trabajar. Se dijo en más de una ocasión, que Rose no tenía la mejor actitud dentro del plató, lo que hacía más duro para todos hacer su trabajo de la mejor manera. Después, la misma actriz reveló que no se sentí a gusto, que los dolores por su operación no la dejaban desempeñarse como a ella le hubiera gustado y que la decisión de alejarse de esta historia era conjunta con los productores, quienes prefirieron dejarla ir sin deshacerse de la serie.

Al ser una secuela de lo que ocurrió en la primera, no se desaparecerá al personaje de Rose. Se ha revelado que explicarán qué pasó con ella y por qué debe tener una sucesora para proteger a Ciudad Gótica. La showrunner, Caroline Dries reveló algunos detalles de la trama que seguirá la segunda temporada:

Todos nuestros personajes van a tener diferentes perspectivas al respecto. Diferentes teorías de la conspiración, diferentes puntos de vista, y creará mucho drama, misterio, tensión, intriga. Será impactante y asombroso.

