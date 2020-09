Disney recibió una demanda por el personaje de Duke Caboom de Toy Story 4

Para Disney y Pixar, Toy Story 4 - 96% significó un nuevo triunfo para la franquicia que comenzó en 1995. A pesar de que los fanáticos no se mostraron tan entusiasmados con la película lanzada en el verano de 2019, la realidad es que la cuarta cinta de los juguetes más queridos de la pantalla logró convencer y se llevó el Oscar en la categoría de Mejor Película de Animación, con todo y que las favoritas eran Klaus - 90% y Señor Link - 90%.

Después de meses sin noticias alrededor de esta cuarta entrega, ahora Toy Story 4 y sus personajes han vuelto a ser el centro de la conversación, pues Disney, Pixar y otras subsidiarias de The Walt Disney Company han recibido una demanda por parte de una compañía llamada K&K Promotions, encabezada por el hijo del difunto Evel Knievel, que alega que el personaje de Duke Caboom es muy similar al popular motociclista de acrobacias y que se violó la Ley de Marcas Registradas (vía ComicBook.com).

En Toy Story 4, los juguetes de Bonnie, y que previamente fueron de Andy, vuelven a la acción. Woody siempre ha estado seguro acerca de su lugar en el mundo y de que su prioridad es cuidar a su niño, sin embargo cuando la pequeña Bonnie tiene un nuevo juguete, fabricado por ella y llamado Forky, el vaquero se dará cuenta de lo grande que puede ser el mundo para un juguete.

Una de las mejores incorporaciones en esta película fue el personaje de Duke Caboom, a quien el querido Keanu Reeves (John Wick 3: Parabellum - 98%, Always Be My Maybe, Bill & Ted Face the Music - 88%) le dio voz. Caboom es un juguete de motociclista acrobata canadiense de los años 70, que vive escondido en la tienda de artículos de segunda mano, es muy carismático y se lleva muy bien con Bo Beep.

Según un informe de TMZ (vía ComicBook.com), K&K Promotions, que posee los derechos de autor y las marcas comerciales del acróbata Evel Knievel, ha presentado una demanda contra Disney solicitando pagar por los daños provocados, pues alegó que el personaje de Caboom es muy similar a Knievel.

En la demanda, la compañía encabezada por el hijo del difunto acróbata estadounidense dice que el personaje y la película están llenos de homenajes y guiños al vestuario de Knievel, además, señalan que el juguete de Duke Caboom parece haber sido sacado directamente de un juguete similar de la década de 1970 de Knievel. También mencionan que los involucrados en la película hicieron todo lo posible para nunca mencionar a Knievel en las entrevistas mientras promocionaban la película.

Aún no está claro cuáles son las posibilidades de que K&K Promotions le gane a Disney. Sin embargo, según ComicBook.com existe la posibilidad de que los tribunales se pongan del lado de la compañía demandante, ya que la Ley de Marcas Registradas es diferente de la Ley de Derechos de Autor y no está sujeta a un ‘Uso Justo’, aunque no está claro tampoco si la casa de Mickey Mouse violó la marca registrada Evel Knievel.

Lo curioso de la situación es que en un principio, Duke Caboom no tendría tanto peso en la cinta, no obstante, cuando los directores platicaron con Reeves se dieron cuenta de que podían profundizar en el personaje y el resultado final fue muy agradable y divertido.

