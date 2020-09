Tom Cruise viajará al espacio en 2021 para grabar su nueva película

Tom Cruise lleva muchos años siendo uno de los actores más famosos de Hollywood y a sus 58 años continúa logrando algunas escenas de riesgo que ni siquiera las estrellas de veintitantos se atreven a intentar. Meses atrás se reportó que el intérprete viajará al espacio con el objetivo de rodar la primera cinta de la historia fuera del planeta, una misión que seguramente pondrá su nombre en la memoria del mundo por encima de su trayectoria profesional. Esta tarde, TMZ revela la fecha en la que Cruise abordará el transbordador para dirigirse más allá de los confines de la Tierra. En los siguientes párrafos te presentamos todos los detalles.

La carrera de Tom Cruise ha sido muy variada, el actor se ha esforzado en trabajar en películas de múltiples géneros, incluyendo la ciencia ficción. Este bloque engloba títulos como Oblivion: El olvido del tiempo - 53%, La Guerra de los Mundos - 85% y Al Filo del Mañana - 91%, pero tal parece que quiere llevar las aventuras más allá del set de rodaje y muy pronto lo logrará con la ayuda de la NASA y Space X, la organizaciones espaciales más grandes de Estados Unidos que están muy dispuestas a contribuir con el objetivo de grabar la primera película más allá del mundo. En este sentido, y con el largo historial de escenas de riesgo hechas por Tom, solo él parece ser el tipo ideal para el trabajo.

La pandemia de coronavirus ha limitado bastante al negocio del cine, y ahora tenemos a los estudios quebrándose la cabeza por asegurar el bienestar de sus actores en el set de rodaje, evitando cualquier posible contagio a través de las más estrictas medidas de higiene. Claro que lo anterior no es importante cuando tu película será grabada lejos de la Tierra, en el espacio exterior. SpaceX de Elon Musk y la NASA colaborarán juntos para hacer posible el rodaje en la Estación Espacial Internacional, y gracias a TMZ ahora sabemos que un manifiesto de 2020 a 2023 enumera a Cruise y al director Doug Liman entre los pasajeros de la EEI. El plan consiste en que el dúo viaje en el cohete y la cápsula SpaceX Crew Dragon, misma que se lanzará en octubre de 2021

Cabe mencionar que la película aún no tiene título y se encuentra en etapas muy tempranas su de producción. El informe señala un presupuesto de de US$ 200 millones por parte de Universal Studios. Días después de que los rumores iniciales sobre la película comenzaran a circular, el administrador de la NASA Jim Bridenstine confirmó la noticia con la prensa internacional, argumentando que proyectos como este "inspirarán a una nueva generación de ingenieros y científicos a hacer realidad los ambiciosos planes de la NASA". Tenemos absoluta certeza de que la nueva cinta de aventuras y acción en el espacio cumplirá con los objetivos de la agencia.

Durante una entrevista para The Sunday Project en 2018, Tom Cruise habló sobre sus escenas de riesgo y su compromiso con ese complicado y desafiante trabajo.

Pasé años entrenando para estas cosas y lo he estado haciendo durante mucho tiempo. Así que hacemos todo lo posible para limitar cualquier tipo de error y somos muy minuciosos acerca de cómo enfocamos estas cosas y las calculamos. En medio de la escena, hay veces que no llevo casco y voy a gran velocidad.

Debe ser la pesadilla más grande para cualquier productor que tu estrella principal también sea el que haga las escenas de riesgo, pero Tom Cruise sabe bien a lo que se enfrenta y conoce todas las implicaciones. Por supuesto que gran parte de su vida la dedicó a perfeccionar este oficio poco valorado por las grandes premiaciones, pero cuando lo vemos en algún detrás de cámara robándonos el aliento vale la pena. Hace algunos días llegó hasta las redes un BTS de Misión Imposible 7, en donde vemos al actor saltando al vacío en un motocicleta para después activar el paracaídas; la película llegará a los cines en 2021.

