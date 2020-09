Kit Harington: el mundo ya no necesita más héroes masculinos

La figura del héroe masculino ha sido parte de la humanidad desde tiempos remotos, era el arquetipo de quien aprende a enfrentar los miedos y dominarlos y se vuelve capaz de hazañas grandiosas en beneficio de su tribu o del mundo entero. La supervivencia del héroe en nuestros días la podemos comprobar en los superhéroes o en los personajes de ficción que protagonizan sagas fantásticas como El Señor de los Anillos, Harry Potter y Game of Thrones - 59%. En esta última serie el héroe masculino más importante fue Jon Snow, interpretado por Kit Harington (Pompeya - 27%, Cómo Entrenar a Tu Dragón 2 - 92%, Testament of Youth - 83%), pero a pesar de que fue una parte muy importante en su vida, ahora el actor cree que no volverá a un papel similar. ¿La razón? Considera que el mundo ya no necesita la masculinidad.

En los últimos años las feministas han popularizado el término "masculinidad tóxica" para referirse a actitudes que son inculcadas o promovidas entre los hombres, como la competitividad, el reprimir los sentimientos y el desprecio por la mujer y las actividades "femeninas". A ese tipo de masculinidad es a la que se refiere Harington cuando habla de Jon Snow y de los héroes masculinos; en el siglo pasado y lo que va de éste, el modelo de varón que se impuso a los niños generó ansiedad y depresión, entre otros trastornos, a varias generaciones.

En esta época donde se está buscando acabar con los prejuicios del pasado, es necesario acabar con el modelo de hombre ideal; eso es lo que dijo Kit Harington al respecto en una entrevista con The Telegraph (vía IndieWire):

Siento que emocionalmente los hombres tienen un problema, un bloqueo, y ese bloqueo ha venido desde la Segunda Guerra Mundial, transmitido de abuelo a padre a hijo. No hablamos de cómo nos sentimos porque muestra debilidad, porque no es masculino. Habiendo interpretado a un hombre que estaba en silencio, que fue heroico, siento que, en el futuro, ese es un papel que ya no quiero interpretar. No es un rol masculino que el mundo necesita ya.

Al echar la vista atrás y pensar en su trabajo en Game of Thrones, Harington asegura que no volvería a pesar de que fue una etapa sumamente importante en su vida. Por 10 años trabajó con una familia y cada año regresaba por más, hasta que ya no hubo más, y fue un duro golpe emocional para él, al grado de que dijo que pensó en dejar la actuación, hasta que volvió a trabajar y se dio cuenta de que el arte histriónico es su vida.

Decir no a los futuros proyectos donde se le ofrezca interpretar a un héroe muy masculino dará la oportunidad al actor de explorar nuevos territorios que lo reten como artista y lo lleven más allá de sus límites; de paso podría sorprender a sus fans.

Para Harington fue difícil dejar atrás algo tan grande como Game of Thrones y el papel de Jon Snow, pero actualmente ha vuelto al trabajo con la serie antológica de Netflix Criminal: UK, y lo veremos el próximo año en la película de Marvel Studios Eternals, donde interpreta al Caballero Negro.

Por otro lado, los fans de la serie de HBO también sufrieron el final, pero no solo porque ya no habría más, sino porque la octava temporada significó decepción tras decepción; ni la crítica especializada ni el público en general quedó completamente feliz con el resultado y de ello son culpados los showrunners. Próximamente HBO lanzará un spin-off de Game of Thrones en forma de precuela que tratará sobre la familia Targaryen.