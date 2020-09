WandaVision: Fans reaccionan al traje clásico de Vision en el nuevo tráiler

Ayer por la noche se reveló el primer tráiler de la esperada serie WandaVision, producción de la empresa del ratón que llegará directamente a la plataforma de Disney Plus. Tras muchos meses de espera, el estudio por fin lanza un avance digno de la aventura y los fans han quedado perplejos. En las tendencia mundiales encontramos el título de la entrega, pero lo realmente interesante es la enorme cantidad de referencias encontradas a lo largo de su extensión. Los seguidores del MCU están enloquecidos con uno de los nuevos atuendos observados en Vision: el clásico traje amarillo y verde conocido en las historietas.

Cuando Marvel Studios anunció una serie para varios de los personajes secundarios de su universo los fans reaccionaron con grandes alabanzas. Kevin Feige se sintió orgulloso de dar luz verde a producciones como WandaVision, Loki y Falcon and the Winter Soldier, dotadas con algunos de los personajes más carismáticos del MCU; varios de ellos empezaron como algo pequeño, no obstante, con el paso del tiempo se ganaron la atención del público y un lugar muy especial en la lucrativa ficción; ahora Marvel Studios quiere explotar sus nombres hasta las últimas consecuencias y los fans están ansiosos de que las cosas se desarrollen de tal manera.

En el nuevo tráiler de WandaVision es posible observar a los protagonista en medio de diferentes realidades, utilizando vestimentas muy diferentes, en una de las imágenes podemos observar a Vision con su increíble traje de las historietas, aunque a decir verdad, luce como un cosplay de dudosa calidad. Claro que eso no es motivo para pensar que no luce genial en él. La serie de WandaVision podría ser una adaptación de House of M, historieta en la cual la Bruja Escarlata altera la realidad debido a una crisis nerviosa. Lo anterior parece confirmarse con uno de los momentos observados en el tráiler, cuando la cámara enfoca un vino que parece decir "House of M".

Para algunos tal vez será algo complicado seguir las pistas de todas las series Marvel. Recordemos que a estas alturas ya no es posible mirar las películas del MCU de forma independiente, la saga se ha convertido en un enorme entramado episódico que es necesario estudiar con cautela. En noviembre del año pasado, Kevin Feige declaró para Bloomberg que será necesario mirar todas las series Marvel en Disney Plus para tener una idea clara sobre lo que pasa en las cintas: "Si quieren entender todo en las futuras películas de Marvel, probablemente necesitarán una suscripción a Disney Plus porque los eventos de estos nuevos shows serán factores importantes en películas próximas".

Los próximos años serán emocionantes para los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel. Aunque Avengers: Endgame - 95% representó el final de una gran era, Kevin Feige y compañía todavía tienen muchos planes para el futuro y eso incluye la implementación de nuevos superhéroes. Este año la empresa terminó de comprar las propiedades de 21th Century Fox y eso significa que los X-Men y los 4 Fantásticos ahora están de su lado, tan solo ahí tienen una gran mina de oro para explotar. Ya veremos de qué manera los presentan al público en alguna etapa futura del MCU.

El traje de los cómics de Vision me hace feliz

vision comic suit makes me happy pic.twitter.com/9slcwCeDDn — Max Bolen (@nelobxam) September 21, 2020

¡Te encantará ver a Wanda y Vision en sus disfraces de cómics! Ese disfraz de Vision es realmente genial.

Wanda and Vision in their comics costumes you LOVE to see it!! That Vision costume is actually so cool pic.twitter.com/QCYG02lG3D — James (@arc_blog) September 21, 2020

Trajes clásicos de Vision y la Bruja Escarlata.

Classical costume vision and scarlet witch ❤️ #WandaVision pic.twitter.com/mLdbZMmoQn — Josh ᱬ (@scarletwandavis) September 21, 2020

VISION DEL COMIC, VISION DEL COMIC, VISION DEL COMIC, VISION DEL COMIC, VISION DEL COMIC, VISION DEL COMIC, VISION DEL COMIC, VISION DEL COMIC, VISION DEL COMIC, VISION DEL COMIC.

COMIC VISION COMIC VISION COMIC VISION COMIC VISION COMIC VISION pic.twitter.com/M4A1LfA9Mj — Alex Castillo (@yung_coconutt) September 21, 2020

Sé que se supone que es una broma o una burla de los cómics o lo que sea, pero pensamos que el traje de Wanda parecía barato y luego está el de Vision...

I know it’s supposed to be a joke or mocks the comics or whatever but we thought wanda’s suit looked cheap and then there’s vision... pic.twitter.com/cyxd96nMzO — ma’ 🥀 (@mahvericks) September 21, 2020

Me encanta que Vision esté luciendo el viejo disfraz en el tráiler de WandaVision.

I absolutely love that Vision is rocking the old costume in the trailer for WandaVision pic.twitter.com/nZ5ZDQ2Fz8 — Max O'Neill (@MaxONeill16) September 21, 2020

¿Por qué todos dicen que esta serie se ve mal cuando la única captura de pantalla que usan es el disfraz de Halloween casero de Vision?

why is everyone saying this show looks bad when the only screencap they use is vision’s homemade halloween costume 😭 #WandaVision pic.twitter.com/EBxdBR0Mhv — cameron ✿ tdatt spoilers (@mcumaximoff_) September 21, 2020

Joder, lo perdí aquí. Me encanta Visión de Paul Bettany. ¡Necesito esto ahora!

I fucking lost it here. I love Paul Bettany’s Vision so much. I need this now! pic.twitter.com/TAi8YOppJW — Jon 🌙 (@blvze97) September 21, 2020

