Internauta asegura que Tolkien plagió a J.K. Rowling

Durante los últimos años los relatos de fantasía han adquirido mayor aceptación entre el público debido a la progresiva eliminación de los prejuicios en torno a los consumidores de este tipo de ficciones. Uno de los grandes contribuyentes al género fue J.R.R. Tolkien , quien con su mente imaginativa, su experiencia con tiempos difíciles y su gran voluntad consolidó una de las series literarias más importantes de la historia. Pero eso no importa para muchos en el presente. Un usuario de Twitter ha dicho que Tolkien se inspiró de J.K. Rowling , creadora de Harry Potter, para escribir sus libros. Por supuesto que las redes han reaccionado de manera hilarante.

J.R.R. Tolkien publicó El Hobbit en 1936, y El Señor de los Anillos a partir de 1954. El escritor murió en 1973 dejando un inmenso legado a la literatura fantástica, con innumerables relatos para su lanzamiento póstumo; su hijo Christopher Tolkien, fallecido a principios de 2020, dedicó toda su vida a la divulgación de la obra. Pero mientras el creador de Legendarium lleva décadas siendo reconocido, hay algunos que andan por la Tierra sin tener nociones sobre él. A través de Twitter se ha viralizado la conversación de una usuario de la plataforma que se enfrentó con un persona mediante Instagram debido a roces vinculados con los autores. Mientras que ella trató de explicarle que Tolkien es el padre de la fantasía actual, la otra personas señaló que solamente es otro que se inspiró de J.K. Rowling. Aquí el tuit y algunos fragmentos de la conversación:

Intenté darle una segunda oportunidad y gano esto:

'Más bien, Tolkien es prácticamente el padre de la fantasía. Técnicamente, todos los libros de fantasía actualmente se inspiran un poco en él. Usa tu cerebro.

Otro tipo que se inspiró en JK Rowling. Yo no leí sus libros, obviamente, ¿verdad?

Los libros de J.K. Rowling son populares entre las generaciones jóvenes, pero muy lejos se encuentran de estar a la altura de lo alcanzado por Tolkien hace mucho más de sesenta años. Las décadas han pasado pero su amplio universo se mantiene vivo, y su fandom tan solo se incrementa con el paso del tiempo. Aunque existan fans adolescentes o veinteañeros que no estén de acuerdo en que Rowling no es la mejor escritora del mundo, o que sus libros no son pilares fundamentales de la fantasía, tarde o temprano aceptarán la verdad.

Los libros de J.R.R. Tolkien siempre han sido supremos, pero la trilogía de Peter Jackson tiene un lugar muy especial en la cultura popular. Ahora la historia de una época algo inexplorada está a punto de ser adaptada por Amazon en formato serie; los acontecimientos de esta aventura se desarrollarán durante la Segunda Edad del Sol, época que en Arda comprende 3441 años. La nueva serie no tiene fecha de estreno en Amazon pero su primera temporada estará compuesta por ocho episodios. Sin lugar a dudas, el estudio se siente completamente dispuesto a tirar la casa por la ventana y nos encanta; el presupuesto nunca es suficiente cuando se trata de plasmar la belleza de la Tierra Media en pantalla. ¿Logrará convertirse en un éxito descomunal y de culto tal y como las películas?

A continuación te presentamos algunas reacciones al usuario que defendió a J.K. Rowling por encima de Tolkien:

¿Sabías que Tolkien tenía una máquina del tiempo? ¡Aunque murió en 1973 logró 'inspirarse' en una obra de los años noventa!

Mi sensación cuando veo la razón por la que Tolkien está en las tendencias de hoy.

'Tolkien se inspiró en JK' ¿Y Jesús se inspiró en Gaga para hacer que Judas fuese el correcto?

"Tolkien se inspirou na JK"



Tolkien: el hombre que abrió la puerta a todos los libros de fantasía actuales, el puto padre de la construcción de mundos, que creó no solo un universo enorme y complejo desde cero, sino también diez idiomas. Todo esto para ser comparado con J.K. Rowling.

tolkien: homem que abriu a porta pra todos os livros de fantasia atuais, o fucking pai do worldbuilding, que criou não só um universo enorme e complexo inteiro do zero, mas também dez idiomas



Tolkien se está revolcando en la tumba, hoy.

