Jason Blum confirma que el retraso de Spawn se debe a los conflictos raciales en Estados Unidos

Los fanáticos de Spawn llevan un largo tiempo esperando la película del personaje, aquella prometida por Todd McFarlane y Blumhouse. El tiempo sigue pasando pero las novedades respecto a su realización son escasas e inquietantes, con algunas esperanzas nulas para los más pesimistas. Pero no pierdan esos ánimos fanáticos, pues aunque las cosas se han complicado para el desarrollo de Spawn, el productor Jason Blum se ha entrevistado recientemente con el canal de YouTube Abu Dhabi Culture, oportunidad que ha utilizado para hablar sobre el proyecto y los acontecimientos de 2020 que han influido en su retraso. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Tiempo atrás se anunció que la película de Spawn, también considerada reboot, estaría protagonizada por Jamie Foxx en el papel estelar y que marcaría una gran diferencia en la pantalla grande respecto a otras cintas inspirados en personajes de cómics. Aunque los planes anteriores se mantienen, han pasado muchos meses y realmente no se observa un progreso a conciencia del título, situación que llena de confusión a los seguidores. En su nueva entrevista, Jason Blum revela que las protestas raciales en Estados Unidos, surgidas por el asesinato de George Floyd a finales de mayo, son la causa principal de que el proyecto se encuentre en pausa. Asegura que hay detalles importantes en el guión que deben ser reconsiderados.

El guión tiene que ser el correcto. Hay un deseo real [por la película], tenemos a Jamie Foxx, Spawn y Todd McFarlane, y pienso: '¡Tenemos que hacer la película!' Creo que probablemente he frustrado un poco a Todd; pero no solo tenemos que hacer la película, sabes que tenemos que hacer la película correcta, con el guión correcto. Y es un guión difícil de hacer bien y, ya sabes, los acontecimientos recientes en los Estados Unidos en torno a las cuestiones raciales han hecho que sea aún más difícil hacerlo bien. Hay que hacerlo con mucho cuidado y consideración.

A pesar de la situación y las complicaciones de los últimos meses, Jason Blum tiene la absoluta certeza de que la película llegará en algún momento, tan solo es necesario que se presenten las condiciones adecuadas:

Entonces, definitivamente vamos a hacer la película. No sé cuándo vamos a hacerla. De hecho, estamos volviendo en nuestros pasos... vamos en una dirección diferente con la historia respecto al pasado, pero no vamos a hacer la película hasta que el guión sea genial. Pero uno de estos días será genial y lo lograremos.

La película de Spawn es algo que ha estado planeado desde 2007, sin embargo, su lanzamiento lleva postergado por más de diez años. Para alivio de los fans, Todd McFarlane siempre aseguró que sin importar los inconvenientes la cinta llegaría a la pantalla grande de una forma u otra. El escritor cargó con el guión en su mente durante mucho tiempo y fue hasta 2016 cuando lanzó un comunicado en el que informó que el libreto estaba terminado, pero ahora sabemos que necesita de algunos ajusto para ser viable y funcionar con el público. Esperamos que otros motivos de retraso no aparezcan por el camino y la cinta encuentre su lugar en la cartelera muy pronto.

Aquellos vinculados con la película de Spawn buscan generar una división entre este proyecto y todo lo que Marvel nos ha presentado desde hace diez años. Sabemos que el personaje no pertenece a Marvel Comics, pero el contraste de la cinta parece ser el refrescante giro que el género necesita. El propio McFarlane habló sobre los tintes de la producción durante una entrevista con Nerdist a principios de 2019: "No hay alegría. No habrá líneas divertidas en ella, y solamente será esta película oscura y fea de dos horas que valdrá la pena, y que es esencialmente, de cualquier forma, lo que muchas películas sobrenaturales y de terror son". Por el momento no hay fecha de estreno para Spawn.

