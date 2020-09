Fans creen que hoy se confirmará la serie de Batfleck en HBO Max

La confirmación de que Ben Affleck (Argo - 96%, Armageddon - 39%, El Contador - 51%) regresará como Batman en la película Flashpoint causó una gran alegría entre los fanáticos, pero no es suficiente, estos siguen pidiendo que el guión que escribió Affleck para The Batman sea adaptado en serie o película para HBO Max, y una imagen publicada hoy por la cuenta oficial de Zack Snyder's Justice League hizo soñar a muchos con que pronto se anuncie el proyecto.

El corte de Liga de la Justicia - 41% de Zack Snyder (300 - 60%, Watchmen, Los Vigilantes - 65%, El Hombre de Acero - 55%) es una realidad gracias a que miles de fans de todo el mundo insistieron con el hashtag #ReleaseTheSnyderCut, así que no es imposible que se logre lo mismo con el guión de Affleck si los fans insisten lo suficiente. Hace algunos meses surgió el rumor de que HBO Max preparaba una serie de Batfleck, pero luego pareció desmentirse al confirmarse que la serie que sí está en desarrollo es un spin-off de The Batman, la cinta dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson (Cosmópolis - 64%, High Life - 73%, Mapa A Las Estrellas - 61%).

Hoy, 19 de septiembre, se celebra el Día de Batman, así que la cuenta de Twitter de Zack Snyder’s Justice League dio a sus seguidores una imagen de Ben Affleck tal como lo veremos en la película, acompañada de este mensaje:

¿Quieres ver más de cerca a Batman en The Snyder Cut? ¡Abre la imagen para una sorpresa! #BatmanDay

Want a closer look at Batman in the #TheSnyderCut? Open for a surprise! #BatmanDay pic.twitter.com/5K32Ol6Uog — The Director's Cut of Justice League (@snydercut) September 19, 2020

Al dar clic en la imagen no hay ninguna sorpresa oculta, simplemente vemos a Affleck en un traje muy similar al que usó en la versión de Liga de la Justicia que llegó a los cines. Pero varios fans no se conformaron con la idea de que solo fuera para celebrar el Día de Batman y creen que habrá un anuncio importante al respecto.

Esperando el anuncio.

Waiting for the announcement — Hallelujah #TheSnyderCut (@agitadorFCP) September 19, 2020

Lancen la película de batfleck en HBO Max. #BatmanDay

Serie de Ben Affleck Serie de Ben Affleck Serie de Ben Affleck Serie de Ben Affleck Serie de Ben Affleck Serie de Ben Affleck Serie de Ben Affleck

Ben Affleck series Ben Affleck series Ben Affleck Series Ben Affleck Series Ben Affleck series Ben Affleck series Ben Affleck series — Jaswanth Wayne🦇 (@JaswanthWayne) September 19, 2020

¡Vamos, solo danos el anuncio de la serie de Batfleck ya!

Come on just give us that Batfleck series announcement already!🤧😫 — ♛ Zainy ♛ (@MuhammadZain156) September 19, 2020

Serie o película del Batman de Ben Affleck en HBO Max, ¡por favor y gracias!

Ben Affleck Batman series / movie on HBO Max please and thank you! pic.twitter.com/mXP3Km7q1m — Luke (@qLxke_) September 19, 2020

Noticias de #Batfleck por favor.

Traigan a Batfleck a HBO Max.

Aunque los rumores de una serie de Batfleck fueron refutados supuestamente, su regreso al DCEU en Flashpoint fue una sorpresa que nadie esperaba. Además, si el corte de Snyder de Liga de la Justicia es tan exitoso como se espera, HBO Max querrá seguir explotando la franquicia con producciones originales para la plataforma de streaming.

En la mayoría de las encuestas el actor favorito de los fans de Batman es Christian Bale (Psicópata Americano - 67%, El Imperio del Sol - 70%, Hostiles: Violencia Americana - 81%), pero Affleck no se queda atrás, supo cautivar al público en la divisiva Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27% y en su breve cameo en Escuadrón Suicida - 25%. En Liga de la Justicia no tuvo el mismo éxito, pero sabemos que fue resultado de los reshoots de Joss Whedon (Avengers: Era de Ultrón - 75%, Mucho Ruido y Pocas Nueces - 84%, Los Vengadores - 92%) .

El futuro del DCEU parece más brillante que nunca, luego de las críticas que recibieron las primeras entregas y del fracaso descomunal en taquilla que fue Liga de la Justicia, parece que estamos ante un renacimiento de las cenizas, uno que los fanáticos soñaban pero parecía imposible. Además del corte de Snyder, se vienen secuelas de ¡Shazam! - 88% y Aquaman - 73%.

