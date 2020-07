John Boyega sugiere que el live-action de Avatar: The Last Airbender necesita inclusión de africanos

Avatar: The Last Airbender ha vuelto a ser muy popular en Estados Unidos gracias a su reciente llegada a la plataforma de Netflix en ese país. Muchos fans han tenido la oportunidad de reencontrarse con la serie de su infancia y otros la han descubierto en las últimas semanas, incorporándose al ya extenso fándom disperso por todo el mundo. John Boyega, actor de Star Wars: El Ascenso de Skywalker, confirmó en Twitter su interés por participar en el live-action de Avatar que está siendo desarrollado por Netflix en estos momentos, sin embargo, pide que la adaptación tenga inclusión de personas afroamericanas. Los comentarios a favor de esta moción son numerosos.

No te pierdas: Avatar: The Last Airbender es convertido en musical por fans

Para John Boyega la diversidad y la inclusión son temas muy importantes. Cómo olvidar sus declaraciones para GQ en julio de 2017: "No hay gente negra en Game of Thrones - 59% y lo mismo ocurre con las cintas del Señor de los Anillos. No me gusta pagar dinero para ver algo que no tendrá un reparto variado". Los últimos años han sido importantes para la representación, y los estudios vaya que se han esmerado en producir series y películas en las que todos se sientan representados y escuchados. Boyega opina que el live-action de Avatar: The Last Airbender producido por Netflix debe ajustarse a las ideas actuales y presentar sociedades en donde coexisten personas de todo tipo de etnias.

Avatar: The Last Airbender es una animación claramente inspirada en territorios como China, Corea, Japón o Tibet, sin embargo, podemos tener la certeza de que la adaptación de Netflix no solo contratará actores asiáticos; le dará una gran importancia a la diversidad del reparto y John Boyega alcanzará con sus expectativas. La empresa ajustará la historia a los patrones necesarios para cumplir con las demandas de diversidad y pronto seremos testigos de un mundo Avatar completamente incluyente, algo que seguramente le dará puntos extras entre los usuarios de las redes sociales que esperan lo mismo que John.

Todo comenzó cuando John Boyega retuiteó y se rió de una publicación en la que se observa a Dev Patel, intérprete del príncipe Zuko en El Último Maestro del Aire - 6%, decir que tal película es una mierda y pide disculpas. Giancarlo Volpe, animador y director de varios capítulos de Avatar, respondió al post diciendo que le emociona saber que John es fan de la serie. Boyega contestó al comentario con lo siguiente:

Te invitamos a leer: Razones por las cuales Avatar: La Leyenda de Aang es mejor que el resto de series animadas

Cuando estén listos para explorar a los maestros en África ¡hágamelo saber!

When you lot are ready to have the benders in Africa explored let me know! https://t.co/mUPx0JwWIs pic.twitter.com/zOVuHCRYjv — John Boyega (@JohnBoyega) July 19, 2020

Giancarlo Volpe respondió a Boyega con: "Esta es la respuesta más apropiada a esa idea" junto con un gif donde vemos al popular habitante de la Isla Kyoshi cuando reacciona de manera demasiado efusiva al aparente regreso del Avatar. Lo cierto es que aunque Avatar esté casada en culturas asiáticas, eso no es motivo para que los ejecutivos de Netflix no incluyan a personas de todo tipo en el elenco y entre los extras; además, la serie animada ya nos demostró en varias ocasiones la presencia de individuos con piel oscura, por ejemplo el Gurú Pathik o La Piedra, claramente inspirado en Dwayne Johnson. El mundo Avatar en el live-action tendrá la oportunidad de ser explorado a fondo y el viaje nos podría presentar pueblos que jamás vimos en la animación.

Por el momento no hay detalles oficiales sobre la serie live-action de Avatar, sin embargo, algunos rumores señalan que podría ser la producción más cara en la historia de Netflix. Con la popularidad y el legado que representa, la empresa debe tomarse muy en serio su realización; defraudar a los seguidores podría costarle muy caro. No es momento para ahorrar dinero en sets baratos y artificiales, el estudio necesita tirar la casa por la ventana para esta adaptación, no existe otra alternativa digna.

También puede interesarte: Avatar: The Last Airbender | Errores que Netflix debe evitar en la serie live-action