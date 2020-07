Grey's Anatomy abordará la pandemia del coronavirus en su temporada 17

Grey’s Anatomy es una de las series más longevas que actualmente se transmite en televisión. A lo largo de más de 300 episodios hemos visto al grupo de doctores liderados por la actriz Ellen Pompeo (Atrápame Si Puedes - 96%, La Vida Continúa - 63%, Old School - 60%) atravesar diversas situaciones médicas complicadas, pero nada como lo que están preparando para la temporada número diecisiete, ya que se ha revelado que en estos próximos capítulos explorarán cómo la pandemia derivada del COVID-19 ha afectado a los médicos y enfermeras, y personal médico en la vida real.

Desde el 2005 la serie creada por Shonda Rhimes ha representado un sinfín de personajes, tragedias, amoríos y problemas médicos que el equipo del Grey’s Memorian Sloan han sabido sortear temporada tras temporada. Los personajes han enfrentado bombas, inundaciones, balaceras, aviones desplomándose, entre otras situaciones y –no todos- pero la mayoría han salido ilesos. Ahora, con el panorama que permea a nivel mundial la productora de la longeva serie ha revelado que en los capítulos futuros hablarán del coronavirus y cómo lo han vivido los doctores, porque es un deber que tienen al ser una serie sobre médicos. Así lo reveló Krista Vernoff, durante el panel Quaranstreaming: Comfort TV That Keeps Us Going:

Seguramente abordaremos esta pandemia. No hay forma de ser una serie de médicos de larga duración y no contar la historia médica de nuestras vidas.

En redes sociales se ha jugado con la idea de que las protagonistas de esta serie junto con sus amigos ya tendrían la cura para el COVID-19, y la tendrán en el marco de la temporada 17. Pero según las palabras de la productora su objetivo principal será mostrar cómo es que los doctores están enfrentando una guerra para la que nadie estaba preparado, ya que se han reunido con médicos quienes les han contado sus experiencias durante esta cuarentena:

Todos los años, los médicos vienen y nos cuentan sus historias, y generalmente nos cuentan sus historias más divertidas o más locas. Este año, se ha sentido más como una terapia. Los médicos entran y somos las primeras personas con las que están hablando sobre este tipo de experiencias que están teniendo. Están literalmente temblando y tratando de no llorar, están pálidos y hablan de eso como guerra, una guerra para la que no fueron entrenados. Y esa ha sido una de nuestras grandes conversaciones sobre Owen, es que en realidad está entrenado para esto de una manera que la mayoría de los otros médicos no lo están… Ha sido realmente doloroso escuchar sobre el sufrimiento que viven los pacientes y los trabajadores de la salud durante la pandemia.

De acuerdo con Entertainment Weekly el rodaje de la temporada 17 no se ha podido llevar a cabo por la cuarentena. Vernoff añadió que los escritores están trabajando arduamente para crear nuevas historias para el grupo de doctores interpretados por Pompeo, Chandra Wilson, Camilla Luddington, Jesse Williams, Kevin McKidd, Kim Raver, Giacomo Gianniotti y Caterina Scorsone:

Nuestras conversaciones han sido constantemente sobre cómo mantenemos vivo el humor y el romance mientras contamos estas historias realmente dolorosas.

Con Grey’s Anatomy, Shonda Rhimes ganó los premios PGA y WGA, mientras que Katherine Heigl, quien fue protagonista durante las primeras cuatro temporadas obtuvo un Emmy. Sandra Oh, actual ganadora del Emmy por Killing Eve - 97% es una de las actrices que más extraña la audiencia al haber interpretado a Christina Yang.

Las 15 primeras temporadas están disponibles en la plataforma de Netflix y la temporada 16 se transmite a través de Sony Channel.

