Ofertas de la semana: Star Wars y lo mejor de Black Series

¡Bienvenidos a las recomendaciones temáticas de Tomatazos! Como cada semana, volvemos con un compendio de productos que seguramente atraerá la atención de los fans más destacados del entretenimiento. En esta ocasión es el turno de Star Wars, una franquicia de calidad insuperable que cuenta con millones de fans en todo el mundo; solo la galaxia lejana es capaz de presumir seguidores de todas las edades y aventuras de múltiples estilos. En esta lista presentamos los mejor de Black Series, la espectacular línea de figuras Hasbro que durante años ha fascinado a los coleccionistas más exigentes.

Star Wars se hizo de un poderoso eco a partir de 1977 con el estreno de Star Wars: Episodio IV - Una Nueva Esperanza - 93%, posteriormente llegaron Star Wars: Episodio V - El Imperio Contraataca - 94% y Star Wars: Episodio VI - El Regreso del Jedi - 80% para fijarse a la cultura pop de forma imperecedera y desde entonces el fándom incrementó su número de forma estupenda. El estreno del episodio IV es un hito para la franquicia, una película excepcional que nos dejó momentos para la toda la vida, incluyendo un guión soberbio y una dirección consciente. Nada como la trilogía original.

Tras muchos años sin películas y solo con material perteneciente al descanonizado universo expandido, para 1999 llega Star Wars: Episodio I - La Amenaza Fantasma - 55%, una película cargada de fallos pero que de igual forma se ganó un sitio especial en la saga; no pasó mucho tiempo para que George Lucas estrenara Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones - 66% y Star Wars: Episodio III - La Venganza de los Sith - 79%, convirtiéndose la última en la mejor de las tres, todo gracias a importantes acontecimientos ofrecidos al lore. El director pecó de algunas inconsistencias respecto a la trilogía original, pero se le perdonó todo debido a la entrega de numerosos y entrañables personajes.

Poco o nada bueno podemos decir de la trilogía producida en años recientes por Disney, aunque debemos admitir que Rian Johnson quiso darle un giro a los gastados clichés de la saga y al viaje del héroe, con resultados que no salieron del todo bien. Lo que sí podemos rescatar y con gusto es Rogue One: Una Historia de Star Wars - 85% y The Mandalorian - 90%, la serie para Disney Plus de aspiraciones pequeñas por ahora lo suficientemente consistente como para seguir en el futuro.

Mira a continuación las increíbles figuras Black Series de Hasbro que tenemos para ti.

Figura Black Series de Din Djarrin en The Mandalorian (6 pulgadas)

• Precio en Amazon.com.mx: $ $2,499 MXN

The Mandalorian se ha convertido en la salvación de Star Wars. Mientras que las películas recientes no han tenido el mejor desempeño entre la crítica y los fanáticos, la aventura de Din Djarrin es una mota de esperanza en la inmensidad de la galaxia. Pedro Pascal dio sentido a uno de los nuevos héroes de la marca y las cosas vaya que salieron bien; fue increíble descubrir que el final de temporada de esta producción a cargo de Jon Favreau logró un mejor desarrollo que Star Wars: el ascenso de Skywalker - 61% a finales de 2019.

The Mandalorian nos ha demostrado que la galaxia puede ser un lugar maravilloso. El trabajo de fotografía ha robado el aliento del público y, aunque la historia de sus primeros ocho capítulos se desenvolvió con cierta timidez, la promesa de una aventura entrañable se mantiene ahí. Tal vez Disney debió comenzar hace mucho con el desarrollo de historias alejadas de los personajes Skywalker, en vez de arrojarse por completo a cumplir los caprichos de los más nostálgicos. Los próximos años serán importantes para Din Djarrin y el Niño, la segunda temporada llegará este 2020 y con nuevos personajes.

En este apartado ofrecemos la increíble figura Black Series de Din Djarrin, el mandaloriano que ha robado el corazón del público. La pieza cuenta con extremidades completamente articuladas para poder posarla con éxito; las figuras de Star Wars Black Series están dotadas con características y decorado premium, una línea de juguetes con el estándar de calidad y realismo qué esperan los fans de Star Wars.

Figura Hyperreal Black Series de Darth Vader en El Imperio Contraataca

• Precio en Amazon.com.mx: $2,095.24 MXN

Todos conocemos la historia de Darth Vader, el famoso villano de Star Wars que dio sentido a la aventura en la trilogía original y que terminó convertido en un personaje trágico y una figura inolvidable de la cultura pop. Nacido como Anakin Skywalker, las cintas precuela siguieron sus pasos a través de la infancia y juventud hasta su caída en el lado oscuro y su conversión al guerrero del Emperador que todos conocemos. Pocos personajes han logrado llegar al nivel de Vader, eso es absoluto.

Con detalles y articulaciones super realistas, junto con una piel exterior y una estructura esquelética interior para posar sin problemas, las figuras Hyperreal de Black Series de Star Wars permiten a los fanáticos recrear escenas galácticas con una fidelidad que incluye los cómics de Star Wars, las películas y las series animadas. Esta figura hiperrealista de Darth Vader en Black Series presenta detalles inspirados en la película Star Wars: El Imperio Contraataca, vestimenta de tela, costuras e hiperarticulación para una presentación realista; se trata de un producto que simplemente no te puedes perder.

En esta presentación de Darth Vader podemos observar al alguna vez un heroico Caballero Jedi, quien fue seducido por el lado oscuro de la Fuerza. Permanece al servicio del Emperador, haciendo cumplir la voluntad de su Maestro y tratando de aplastar a la Alianza Rebelde. Una pieza de Black Series que no puede faltar en tu colección.

Figura Black Series de Luke Skywalker en Los Últimos Jedi

• Precio en Amazon.com.mx: $999 MXN

Rian Johnson hizo lo imposible en Star Wars: Los Últimos Jedi - 91%, revertir todo lo que creíamos conocer en el lore de Star Wars. El director se encargó de dar un giro inesperado a los acontecimientos y nos entregó una película muy diferente al resto, con una identidad propia y un camino que nos hizo pensar en que no es necesario tener sangre azul para ser un héroe… hasta la atropellada conclusión de J.J. Abrams. Una de las virtudes de Los Últimos Jedi fue que nos presentó a Luke Skywalker como un maestro Jedi consumado y eso es algo que vale cualquier pena.

Esta figura de colección del icónico Luke Skywalker de 6 pulgadas está cuidadosamente detallada para lucir como el personaje observado en episodio VIII. La pieza posee detalles de primera calidad y múltiples puntos de articulación, e incluye un soporte de la isla Ahch-To inspirado en uno de los lugares emblemáticos de la película. También incluye accesorios, artículos de primera calidad y detalles realzados, auténticos y con virtudes originales de la cinta.

Esta pieza Black Series de Luker Skywalker es totalmente increíble y lucirá espectacular en tu colección. Sin lugar a dudas, el maestro Jedi heredero del legado iniciado con Anakin se quedará para siempre en las memorias de aquellos que disfrutan con las aventuras de la galaxia. Su leyenda se encuentra muy por encima de casi todos los personajes.

Figura Black Series de Ahsoka Tano en Rebels

Precio en Amazon.com.mx: $1,899.00 MXN

Ahsoka Tano es una heroína bastante conocida entre los seguidores de Star Wars. Ella apareció por primera vez en Star Wars: The Clone Wars - 18%, película animada en 3D que la colocó en el mapa de forma definitiva, de ahí en adelante su buen nombre subió como la espuma. Poco tiempo después pasó a convertirse en una de las protagonistas de las temporadas de La Guerra de los Clones, además, realizó varias apariciones especiales en Star Wars Rebels. Este gran historial en las producciones de Lucasfilm la convirtió en uno de los personajes más queridos del lore de Star Wars y durante un largo tiempo se ha estado esperando su transición al live action. ¿The Mandalorian será su oportunidad?

Este figura de Ahsoka de seis pulgadas está cuidadosamente detallada y vaya que luce como la heroica jedi de Star Wars: Rebels. Aprendiz de Anakin Skywalker, Ahsoka Tano logró escapar de la maldad imperial cuando se proclamó la famosa orden 66; el tiempo pasó, sin embargo,la verdad sobre su destino de purga sigue siendo desconocido. Esta figura se encuentra dotada de grandes virtudes y destaca como una de las Black Series más espectaculares de todo el gran conjunto, imposible dejarla pasar.

Figura Black Series de El Niño (Bebé Yoda) en The Mandalorian

• Precio en Amazon.com.mx: $279 MXN

Ni siquiera la gente de Lucasfilm se imaginó el éxito que el Niño de The Mandalorian tendría. Desde su aparición en el capítulo uno el mundo se rindió a sus pies y la demanda por juguetes fue repentina, claro que cuando se estrenó la serie ni siquiera Disney estaba preparada con suficiente merchandising del personaje, pero ahora sí que lo están. El pequeño de medio siglo se transformó en la sensación de las redes sociales gracias a su ternura y sus ojos brillantes, a estas alturas nadie es indiferente a su encanto.

El pasado de El Niño es misterioso, todavía no podemos imaginar sus raíces y mucho menos su futuro. El personaje vivirá muchos años, sin embargo, nada tuvo que ver con los acontecimiento observados en la más reciente película de Star Wars, por el momento solo podemos especular su tiempo anterior y su porvenir. En estos momentos solo nos queda disfrutar con las grandes promesas para el futuro, y con las figuras de Black Series, por supuesto.

La apariencia de la figura Black Series de El Niño de 2.7 centímetros es fiel a la del personaje favorito de la serie de Disney Plus, The Mandalorian. Cuenta con múltiples puntos de articulación para colocar a la adorable pieza de bebé espacial en distintas poses y exhibirla en tu colecciones. Incluye accesorios inspirados en la serie que permiten que los fans y coleccionistas imaginen escenas de la galaxia de Star Wars. No falta su plato de sopa.

