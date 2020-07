Élite: temporada 4 | Fans reaccionan al nuevo reparto, quieren al elenco original

La tercera temporada de Élite - 90% ya le dio cierre el arco argumental que involucraba la verdad detrás del asesinato de Marina (María Pedraza) y el misterio en torno a la muerte de Polo (Álvaro Rico). Algunos de los personajes favoritos también pasaron a otra etapa en sus vidas, por los que en el siguiente curso escolar no formarán parte de las aulas del colegio Las Encinas. Desde hace meses se ha especulado quiénes serán los nuevos miembros de esta prestigiosa escuela privada invadida por los secretos; tras la larga espera, Netflix revela el reparto que estelarizará la cuarta entrega de la famosa serie. ¿Los fans? Completamente devastados con el anuncio.

A través de la cuenta oficial de Twitter de Élite, Netflix reveló dos fotografías que muestran a los protagonistas de la próxima temporada. Como ya se esperaba, los personajes de Guzmán Nunier Osuna (Miguel Bernardeau), Cayetana Grajera Pando (Georgina Amorós), Rebeka de Bormujo Ávalos (Claudia Salas), Omar Shanaa (Omar Ayuso) y Samuel García Domínguez (Itzan Escamilla) regresarán a las aulas de Las Encinas. Mientras que, desafortunadamente para los fans que estaban encantados con Carla Rosón Caleruega (Ester Expósito), Nadia Shanaa (Mina El Hammani), Valerio Montesinos Rojas (Jorge López) y Lucrecia Montesinos Hendrich (Danna Paola), ya no los veremos en la cuarta entrega.

Los conocidos miembros de Élite tendrán a nuevos compañeros en el siguiente curso escolar. Netflix reveló que se trata de Manu Ríos, Carla Díaz, Martina Cariddi y Pol Granch, quienes ya aparecen como protagonistas de la siguiente temporada de la serie:

La serie española ha alcanzado una enorme popularidad alrededor del mundo, acumulando una buena cantidad de fans que estaban esperando que Netflix finalmente los sacara de dudas sobre el destino de algunos de sus personajes favoritos que probablemente no regresarían al show. El anuncio no fue bien recibido por la mayoría de usuarios en Twitter, quienes criticaron el hecho de que el nuevo elenco de Élite brille por su apariencia física y no por sus capacidades actorales:

Sí, no será la misma sin el elenco original.

yep it won’t be the same without the org cast pic.twitter.com/ConKEKsja9 — x (@iiixmayah) July 20, 2020

Ellos cuando se enteraron de los "nuevos" wtf pic.twitter.com/578Ci28yt8 — Cristiano (@ElMasJarocho) July 20, 2020

Los directores de casting de Élite pic.twitter.com/H4g5hGYRUo — Caos (@mrcaos99) July 20, 2020

los de élite buscando gente famosa y guapa para meterlos en la siguiente temporada pic.twitter.com/3ig4f0aT4A — 𝑺𝒂𝒓𝒂𝒘𝒂𝒔𝒕 (@sarawastt) July 20, 2020

Cuando vea Elite sin Ester (carla), Danna (Lu), Jorge (Valerio), Mina El Hammani (Nadia): pic.twitter.com/ZT6UvAvq7V — Tomyvillada_10🏳️‍🌈 (@Tomyvillada10) July 20, 2020

Los directores de casting de ÉLITE cuando alguien feo se presenta: pic.twitter.com/RCka2ipMUQ — MALBERT (@ItsMalbert) July 20, 2020

Por otro lado, es bien sabido que tanto Ester Expósito como Danna Paola se han ganado el afecto de cientos de fans. La actriz mexicana principalmente se llevó los elogios de la audiencia después de su conocido discurso durante la segunda temporada, momento que se ha convertido en uno de los favoritos de toda Élite:

No será lo mismo sin estas reinas.

It won’t be the same without these Queens pic.twitter.com/GWxOwgoqj9 — Weslee #TeamJujubee (@WSpark98NZ) July 20, 2020

No la vi a ella.

Traigo de vuelta el mejor momento de danna paola (Lucrecia) en élite pic.twitter.com/MBAMvCuCbi — triana 🏳‍🌈 (@Baytarms) July 20, 2020

No quiero juzgar nada sin haber visto el resultado de la cuarta temporada, pero la ausencia de Ester y Danna nadie, absolutamente NADIE va a compensarla.

Creo qué Élite terminó en la tercera temporada y ésto es otra cosa. pic.twitter.com/O037jtsLrJ — The SCREAM (@thisismyhouse8) July 20, 2020

las queremos a ellas no a estos pic.twitter.com/tbyzRcCJbu — diego (@surdiegv) July 20, 2020

Yo viendo el nuevo cast de Élite sin mi poderosísima Danna Paola: pic.twitter.com/v67jmXhuvT — Pedro Camacho 🍉 (@PedroCamachoGu5) July 20, 2020

Los productores Élite cuando se den cuenta de la cagada que han hecho al sacar a Danna y Ester de la serie: pic.twitter.com/GOpp2ulvgL — María Barranco ♡ (@maariabp01) July 20, 2020

Si Danna tuviera un fandom tóxico ya hubiéramos hecho un desmadrito porque no está en la 4ta de Élite 😂😂 pic.twitter.com/uQs8OJxLCM — un dreamer más ♥ (@SomosSuiza) July 20, 2020

Me duele un montón que la única buena actriz de élite (Danna Paola) se vaya y entren otros “actores” como Pol granch y Manu rios que tienen menos de actor que yo que se.

Me van a doler los ojos de verlo, #sorrynotsorry pic.twitter.com/GuWmAq4nIA — Ni la gossip girl (@cielacotilla) July 20, 2020

Y ¿quiénes son los nuevos rostros que formarán parte de la próxima generación de Élite? A primera vista no parecen figuras muy conocidas, pero el público español rápidamente pudo identificar a Manu Ríos, actor de teatro e influencer de tan sólo 21 años con una carrera en redes sociales que ya está por cumplir una década; Carla Díaz de 22 años, quien es conocida por haber aparecido en programas televisivos como Seis Hermanos y Tierra de Lobos; Martina Cariddi, intérprete que ya ha trabajado en filmes como Mientras dure la guerra y la serie Cuéntame, y Pol Granch, que con 22 años de edad es famoso por haber participado en el reality show de talento musical Factor X.

Es evidente que esta nueva generación de integrantes de Las Encinas tendrá la oportunidad de ganarse al público durante el desarrollo de la cuarta temporada (y con la confirmación de que una quinta entrega también vendrá en camino, más les vale que así sea).

Por el momento no hay detalles sobre la trama de la cuarta temporada de Élite, pero algunos fans están esperando que Cayetana sea la que comience el conflicto dado que ahora ha dejado la pose de niña de rica por completo y se dedicará a trabajar en el colegio. Asimismo, el final de la tercera entrega con todos los jóvenes tomando poniendo sus manos en la botella con la que Lu accidentalmente apuñaló a Polo, es un hilo en la trama que definitivamente los escritores no dejarán en el olvido.

