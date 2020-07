Director de Godzilla II: El Rey de los Monstruos revela escena post-créditos eliminada

Legendary está haciendo literalmente una gigantesca apuesta con su MonsterVerse protagonizado por el icónico kaiju de origen japonés y el enorme gorila proveniente de la Isla Calavera. Godzilla vs. Kong es la próxima película de la franquicia, misma que ya tiene que cargar con el peso de la entrega anterior, Godzilla II: El Rey de los Monstruos - 41%. Recientemente el director Michael Dougherty reveló que no vimos todo de la cinta que se estrenó el año pasado, y tal parece que su plan para una escena post-créditos revelaba un hilo en la trama que podría ser abordado en la siguiente película. ¡Vamos a revisarlo!

También te recomendamos: Filtran imagen de Godzilla vs. Kong que muestra el tamaño descomunal del nuevo King Kong

En general esta enorme franquicia presentó un muy buen comienzo. Godzilla (2014) - 74% y Kong: La Isla Calavera - 76% recibieron críticas bastante sólidas y ganancias millonarias que ya hacían evidente que lo que el público estaba deseando era más películas de este par de monstruos. Sin embargo, no fue el caso con Godzilla II, película que en términos del MonsterVerse, resultó en una gigantesca decepción. Hablando en numeros, la cinta generó US$386 millones en todo el mundo, pero con un presupuesto de US$ 200 millones, esto está lejos de ser un espectacular triunfo taquillero y pone a pensar sobre cuál será el siguiente movimiento del estudio para la nueva entrega.

La escena post-créditos de Godzilla II mostró que nuestros adorados monstruos están listos para finalmente enfrentarse y decidir quién es el verdadero rey sobre la Tierra. Sin embargo, recientemente el director Michael Dougherty ha revelado que originalmente tenía algo más en mente, por lo que compartió en su cuenta de Instagram los storyboards y el guión que acompañaban una secuencia totalmente diferente que desafortunadamente jamás llegó a filmarse.

Viñetas y páginas para una escena post-créditos de Godzilla II con los Mothra Twins. Lamentablemente, nunca fue filmada. Arte de Anthony Winn.

Parece que o Forsetes e o Sath gostam bastante do Homem de Ferro A photo posted by Level Up (@levelup) on Jun 30, 2015 at 7:39am PDT

Te podría interesar: Halloween Kills presenta nuevo tráiler y se retrasa hasta 2021

Como se puede apreciar en la publicación de Dougherty, el plan original para el papel de Ziyi Zhang era que interpretara a Ilene y Ling Chen, es decir, las Mothra Twins. Los conocedores de la mitología de Godzilla recuerdan a este par de gemelas como una especie de hadas miniaturas responsables de invocar a Mothra a la batalla, a través de una canción plegaria conocida en japonés como Mosura No Uta. De acuerdo a la película, este par de personajes han tenido diversos títulos, entre los que destacan las Shobijin, las Cosmos, y las Elias. Incluso en la trilogía de Rebirth of Mothra se expandió su historia y se les otorgó una hermana malvada llamada Belvera.

Es comprensible por qué la producción de Godzilla II decidió dejar fuera esta revelación. La película no dejó en ningún momento en claro que el personaje de Ziyi tenía una conexión tan profunda con Mothra como para ser una de las gemelas, y el hecho de mostrarlo al final del filme hubiera sido bastante impactante pero bastante fuera de lugar. No obstante, está confirmado que la actriz regresará a interpretar el mismo papel en Godzilla vs. Kong, por lo que hay una esperanza d que este hilo argumentativo sea retomado a medida que el MonsterVerse avance.

Godzilla vs. Kong es uno de los blockbusters más esperados del próximo año. El duelo titánico entre estos dos enormes monstruos no había sido traído a la pantalla grande desde el siglo pasado, pero los fans llevan mucho tiempo pidiendo que este par finalmente se enfrente. Hasta el momento no hay muchos detalles de la película, pero recientemente se revelaron unas imágenes que revelan el asombroso tamaño que tendrá Kong en esta nueva cinta.

En Isla Calavera conocimos sólo la versión juvenil de este enorme simio, pero tal parece que cuando se enfrente al mítico Godzilla lo veremos como todo un gorila adulto listo para la batalla. Godzilla vs. Kong llegará a las salas de cine en mayo del próximo año.

No te vayas sin leer: Toho confirma que hija de Godzilla es trans en conmovedor corto