Ryan Gosling y Chris Evans protagonizarán la película más costosa de Netflix, dirigida por los Hermanos Russo

Por años habíamos escuchado sobre el misterioso proyecto The Gray Man de Anthony Russo y Joe Russo (Capitán América: El Soldado del Invierno - 89%, Avengers: Infinity War - 79%, Avengers: Endgame - 95%) y finalmente tenemos noticias concretas sobre el filme. De acuerdo a un nuevo reporte de Deadline, la película llegará a las audiencias de todo el mundo bajo el sello de Netflix, y no sólo eso, tendrá como protagonistas a dos grandes estrellas de Hollywood: Ryan Gosling (Drive, El Escape - 93%, La La Land: Una Historia de Amor - 92%, Blade Runner 2049 - 88%) y Chris Evans (Capitán América: El primer vengador - 79%, El Expreso del Miedo - 95%, Entre Navajas y Secretos - 100%). ¡Te daremos toda la información que tenemos a continuación!

Si bien la cuarentena nos robó la oportunidad de disfrutar de varios estrenos durante la primavera, no impidió que disfrutáramos de Misión de Rescate - 82%. La película protagonizada por Chris Hemsworth (Thor - 77%, Thor: Un mundo Oscuro - 66%, Thor: Ragnarok - 92%) llegó a Netflix en mayo, y rápidamente se convirtió en una de las más exitosas de la plataforma. Los Hermanos Russo se encontraban detrás del guión y de la producción de esta cinta de acción que encantó a miles, por lo que no es ninguna sorpresa enterarnos que The Gray Man llegará finalmente llegará al público bajo el sello de la monumental plataforma de streaming.

Después del atropellador éxito de Extraction, el siguiente lógico paso de los Hermanos Russo era involucrarse en un nuevo proyecto con Netflix. Según reporta Deadline, se pretende que The Gray Man inicie una franquicia a “nivel de James Bond”. El medio de noticias comunicó que el presupuesto otorgado para los famosos directores será de US$200 millones, lo que la convierte en la película más costosa jamás producida por la plataforma. Como si el anuncio no fuera lo suficientemente espectacular, se confirma que los protagonistas serán Ryan Gosling y Chris Evans, este último conocido por ser un frecuente colaborador de los cineastas gracias al Universo Cinematográfico de Marvel.

El equipo también reúne a los guionistas Christopher Markus y Stephen McFeely (Infinity War y Endgame), quienes le han dado un pulido final al escrito de Joe Russo. Los hermanos producirán la película a través de su compañía AGBO, misma que estuvo detrás de Misión de Rescate. La trama de The Gray Man está basada en la obra de Mark Greaney, centrando la historia en un “duelo mortal entre asesinos cuando el asesino independiente Gentry (Gosling) es cazado en todo el mundo por Lloyd Hansen (Evans), un antiguo cohorte de Gentry en la CIA”. Se prevé que el protagonista de diario de una pasión continúe interpretando el papel principal en las siguientes secuelas.

Anthony Russo adelantó que la cinta será un verdadero “mano a mano entre dos grandes actores” y que la cinta transportará la historia de Winter Soldier a un “entorno más real” (vía Indie Wire):

La película es un verdadero mano a mano entre esos dos grandes actores, que representan dos versiones diferentes de la CIA, en lo que puede ser y lo que puede hacer. Para aquellos que eran fanáticos de Capitán América: Soldado de Invierno, somos nosotros quienes nos mudamos a ese territorio en un entorno más real. Eso es lo que esta película realmente significa para nosotros.

Asimismo, Joe Russo enfatizó el hecho de que están poniendo todas sus esperanzas en que The Gray Man sea el comienzo de un universo que tenga al personaje de Gosling en el centro:

La intención es que sea competitivo con cualquier teatro y la capacidad de hacerlo con Gosling y Evans es un sueño para nosotros. La idea es crear una franquicia y construir un universo entero, con Ryan en el centro. Todos nos hemos comprometido con la primera película y eso tiene que ser genial para llevarnos a la segunda película.

The Grey Man está esperando dar inicio a su producción a principios de enero de una fecha de enero de 2021.Mantente atento para más noticias sobre esta increíble película.

