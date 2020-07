Liga de la Justicia: Filtran storyboard de la escena de pesadilla de Batman

Más material sobre el corte de Zack Snyder de Liga de la Justicia - 41% sigue saliendo a la luz. El director se encargó durante años de mantenernos informados de lo que pudo haber sido su visión de esta reunión de superhéroes de DC, esto como campaña para que se le permitiera a su corte ser publicado. A pesar de que HBO MAX será el encargado de hacer esto posible, las filtraciones de los storyboards siguen apareciendo, la más reciente es de la escena de pesadilla que tiene el Batman de Ben Affleck.

El storyboard que se filtró en línea es del artista de DC Comics Jim Lee. En él se menciona la frase "End Part One", por lo que parece ser la escena final o incluso una secuencia posterior al crédito de la versión de Liga de La Justicia Parte 1, ya que se sabe que Snyder (Sucker Punch: Mundo Surreal - 24%, 300 - 60%, Watchmen, Los Vigilantes - 65%) tenía planes para secuelas.

El arte revela que la escena tiene lugar cinco años después con el Batman que aparece durante la pesadilla que vimos en Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27% liderando lo que queda de la Liga de la Justicia, esto incluye a Flash arrastrando lo que resta de Cyborg y diciendo que Gotham ahora pertenece a Darkseid. Dejándonos con la duda de qué le sucedió a la Mujer Maravilla de Gal Gadot y revelando que el Superman de Henry Cavill todavía no forma parte de la ecuación

El texto del storyboard dice:

Apparently this is Storyboard made by @JimLee for the first version of #JusticeLeague part 1.

Certainly I would like to see all the work he did for this film. pic.twitter.com/XufQtxBKMO