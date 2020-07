Bajan las ventas de Harry Potter por escándalo de J.K. Rowling

Algunas semanas han pasado desde que J.K. Rowling se involucró en un escándalo de redes sociales vinculado a la identidad transgénero, sin embargo, las personas no lo han olvidado y ya se puede notar en las ventas de sus libros. De acuerdo con Variety, la escritora británica está teniendo problemas para que su novelas de Harry Potter lleguen a más estanterías familiares; a pesar del incremento observado en los ingresos de la industria literaria, J.K. ha quedado rezagada, todo por aquellos tuits sobre las personas trans.



La autora ha cometido algunos movimientos poco acertados que le han valido el repudio de la comunidad LGBT, recordemos sus atropelladas declaraciones en Twitter sobre la sexualidad de Dumbledore y Grindelwald; pero lo anterior no se compara con sus publicaciones a principios de junio sobre la comunidad transgénero, en las cuales menciona que “si el sexo no es real, no hay atracción hacia el mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad vivida por las mujeres a nivel mundial se borra”. Rápidamente se ganó el odio de las personas transgénero y en especial de los llamados “guerreros de la justicia social”.

Este verano se ha visto un auge en la venta de libros, al menos en Estados Unidos, lo cual ha traído buenos ingresos para las editoriales desde mayo. Muchos autores están saboreando la mieles del éxito, pero no J.K. Rwoling; Variety reporta a través de NPD BookScan un incremento del 31.4% en la venta de literatura, con títulos vinculados a la ficción para adultos y jóvenes como las estrellas del mercado. En contraste, las aventuras de Harry Potter solo han detectado un alza del 7.7%; las opiniones de Rowling sobre la comunidad trans sí que afectaron sus ingresos.

Cabe mencionar el porcentaje de ventas en 2019. El año pasado, Rowling publicó cuatro e-books vinculados a su Mundo Mágico: Harry Potter: A Journey Through Charms and Defence Against the Dark Arts, Harry Potter: A Journey Through Potions and Herbology, Harry Potter: A Journey Through Divination and Astronomy y Harry Potter: A Journey Through Care of Magical Creatures, todos con excelentes ventas. Tampoco debemos olvidar que su heptalogía original gozó de un incremento del 35.2% en junio de 2019, por encima del 33.3% que observó la ficción en general. Rowling ha perdido la corona.

La directora ejecutiva de NPD BookScan, Kristen McLean, emitió un comunicado sobre las ventas de J.K..

Al observar el desempeño [de Rowling] en comparación con el resto del mercado, especialmente en comparación con su desempeño en 2019, que fue muy consistente con el resto de la industria, creo que se encuentra muy abajo. Ciertamente tiene un rendimiento inferior al resto del mercado, comparativamente, en dos tercios.

Bajo ninguna circunstancia podemos decir que los libros de Harry Potter son obras maestras, de hecho el lore está muy mal estructurado y a lo largo de las novelas podemos encontrar inconsistencias escandalosas. A pesar de los descuidos, Rowling logró vender sus libros con éxito y posteriormente llegaron las películas, hecho que la transformó en una de las mujeres más acaudaladas del Reino Unido, con una fortuna en promedio de US$ mil millones; pero en este sentido el dinero no importa cuando tu reputación ha quedado probablemente dañada de forma permanente y eres persona no grata en redes sociales, lo peor que le puede ocurrir a cualquier celebridad en los tiempos que ahora corren.

¿J.K. Rowling logrará encontrar el acto de redención definitivo que la haga volver a ser la adoración de las redes? La escritora se mantiene firme en su postura de que las mujeres trans no son mujeres. Lo descubriremos pronto, quizá.

