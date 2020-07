Ex-asistente de Amber Heard asegura que la actriz robó su historia de abuso para culpar a Johnny Depp

El juicio de Johnny Depp contra The Sun ha concluido su séptimo día en los Reales Tribunales de Justicia en Londres, por lo que nueva información ha comenzado a circular. Una vez más aparecen en el estrado cara conocidas, el de esta ocasión es Kate James, la antigua asistente personal de Amber Heard que estuvo a su servicio de 2012 a 2015. En marzo de este año, The Blast reportó un testimonio de Kate en el cual asegura que su trabajo con la actriz fue realmente una pesadilla. Ahora vuelve para testificar a favor de Johnny Depp con una revelación escandalosa.

Depp inició un proceso de demanda contra The Sun tras la publicación de un artículo en 2018 que abiertamente lo denominó como un “golpeador de esposas”. Solo hasta julio de este año se pudo comenzar el juicio debido a los retrasos provocado por la crisis sanitaria, y tanto Depp como The Sun, en compañía de Amber Heard como testigo, están presentando al juez sus mejores armas de defensa (con un par de abogados feroces que no dejan pasar el mínimo detalle). Los testimonios han sido abundantes y pocas conclusiones respecto al veredicto se pueden obtener ahora.

Kate James se presentó al juicio para hablar sobre su trabajo con Amber Heard, confesando que la actriz robó y tergiversó su historia de abuso para dar sentido a la de ella. La ex-asistente fue violada de forma brutal en su juventud y lo compartió con Heard, quien presuntamente tomó el relato para añadirlo a su testimonio. James anunció su indignación con los involucrados del juicio sobre este atentado en contra de todos los sobrevivientes de abuso. Aquí sus palabras:

Estoy aquí por mis propios motivos. Soy una sobreviviente de violencia sexual y es muy, muy serio adoptar esa postura si no eres uno y yo soy uno. Esa es la razón por la que estoy aquí, porque me ofende. [...] La señora Heard se refirió a una conversación que tuvimos sobre mí siendo violada violentamente en Brasil y la usó como su propia historia. Se refirió directamente a una violación que me ocurrió hace 26 años y la convirtió en su propia historia y la usó para su beneficio.

Kate volvió a hablar sobre la temporada de abuso laboral que vivió como empleada de Amber Heard, quien aparentemente la sometió a tratos humillantes, con insultos y extensas jornadas de trabajo:

La señora Heard me enviaba una gran cantidad de mensajes de texto estando ebria entre las dos y las cuatro de la mañana de forma regular... casi a diario. Sus mensajes eran abusivos. Yo estaba usando un teléfono vinculado a su cuenta de iCloud. Cuando me despidió borró todos los textos de la nube, solo los que eran abusivos. Ella conservó los que no lo eran.

James fue cuestionada sobre el famoso incidente en el avión privado de Depp cuando él y Heard se dirigieron a Los Angeles en 2014. Ella asegura que el actor la agredió físicamente, pero él lo negó todo asegurando que intentó mantenerse apartado de la actitud problemática de Amber durante todo el viaje. Sasha Wass, abogada de The Sun, leyó en voz alta un mensaje enviado por la actriz a James: “Tengo que dejar Johnny Depp. Él se ha vuelto loco conmigo. Está bebiendo de nuevo. Es malo, peor que nunca”. Pero Kate mencionó algo inusual.

Recuerdo el día muy claramente, créeme. No sé por qué porque ella tenía un apartamento... ese apartamento todavía estaba en pleno funcionamiento y era habitable. Ella fue al Chateau [el hotel de Los Angeles] con cuatro de sus amigas y básicamente tuvieron una fiesta en la piscina... bebieron, nadaron, tomaron el sol y se divirtieron.

El juicio continuará el jueves 16 de julio.

