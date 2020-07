James Gunn sugiere crossover entre The Suicide Squad y Scooby-Doo

Nunca es demasiado tarde para aspirar a los crossovers más inusuales de la industria del cine, y James Gunn lo sabe muy bien. El afamado director que encontró un lugar especial en el terreno de Marvel Studios ha compartido una idea que suena bastante interesante en todos los sentidos, y que implica a sus Guardianes de la Galaxia y a la mítica pandilla de Scooby Doo. Pero ¿cuáles son los detalles de esta inusual pero tal vez brillante iniciativa? Sigue leyendo para conocer el origen.

Sabemos que James Gunn es muy activo en redes sociales, especialmente en Twitter, sitio donde comparte sus opiniones, novedades sobre sus películas, entre otros temas; de vez en cuando también utiliza su perfil para contestar a sus fans, desde los más amables hasta los bullies totales que solamente quieren molestarlo. En una nueva sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores, el director sugirió que los personajes de su nueva película para DC, The Suicide Squad , podrían hacer equipo con Mystery Inc., el grupo de adolescentes que incluye a Scooby, en una nueva película.

Lo anterior no es en lo absoluto descabellado, recordemos que en 2018 se lanzó la película animada Scooby-Doo and Batman: The Brave and Bold, desde los estudios de Warner Bros., hecho que podría ser un indicio genial para que la idea de James Gunn tomara sentido. Seamos honestos, a estas alturas la industria es capaz de hacer cualquier cosa solamente con el objetivo de vender a las masas. Cuando un fanático sugirió un encuentro entre Scooby Doo y los Guardianes, esto fue lo que James contestó:

Scooby y los Guardianes podría ser poco probables considerando que es Warner/Disney. Pero, ya sabes, una película animada Mystery Inc./The Suicide Squad siempre es posible.

Quiero decir, esta era mi cosa favorita cuando era niño, que, junto con Abbott & Costello vs. Frankenstein, nutrió mi amor por las mezclas posmodernas, incongruentes pero hermosas.

I mean, this was my favorite thing as a kid which, along with Abbott & Costello vs. Frankenstein, nurtured my love of postmodern, incongruous-but-beautiful mash-ups. pic.twitter.com/HSFpFAqrjx — James Gunn (@JamesGunn) July 13, 2020

No tenemos ni idea si la idea de James Gunn tomará algún sentido en el futuro, sin embargo, por el momento debemos esperar por The Suicide Squad, su próxima cinta. La película terminó en manos de Gunn luego de que Disney lo despidiera en julio de 2018 tras la revelación de unos antiguos tuits escandalosos. Warner Bros. no perdió la oportunidad y le ofreció la película a James, quien observó un gran potencial en el futuro. Disney no tardó en comprender que sin el cineasta no hay Guardianes de la Galaxia y volvió arrastrándose para rogar por el retorno del director. Gunn fue el gran triunfador de la situación.

El rodaje de The Suicide Squad terminó hace algunas meses, sin embargo, en línea se filtraron algunas imágenes del set en donde podemos observar diferentes acercamientos a diferentes personajes. Además de Margot Robbie como Harley Quinn, en el elenco de The Suicide Squad también encontraremos a John Cena, Jai Courtney, Joaquín Cosio, Taika Waititi, Alicia Braga, Viola Davis, Idris Elba, entre muchos otros. James Gunn y Warner Bros. han tirado la casa por la ventana y no han reparado en contratar a un gran número de estrellas para asegurar el éxito.

De acuedo con fuentes oficiales, The Suicide Squad llegará a los cines el 6 de agosto del 2021. La película terminó su rodaje muy a tiempo, por lo tanto no hay peligro de que sufran algún retraso por la crisis de salud actual. Se acerca un gran acontecimiento para el DCEU. Por otro lado, todavía no hay fecha de estreno para Guardianes de la Galaxia Vol. 3 pero esperamos que la situación no empuje su lanzamiento hasta mucho después de 2022; el pequeño conflicto entre Gunn y Disney, iniciado por este último, sí que le ha salido bastante caro.

