Gillian Philip es despedida y "cancelada" en redes sociales por apoyar a J.K. Rowling

El efecto J.K. Rowling parece estar destapando cada vez a más personas que están a favor de la postura transfóbica. Recientemente por poco el propio Stephen King es cancelado por aparentemente coincidir con la autora de Harry Potter, sin embargo, el escritor logró redimirse a tiempo y aclarar sus declaraciones: “las mujeres trans son mujeres”. No ha sido así para todos, puedes hay quienes sí apoyan a Rowling y ahora lidian con las consecuencias de sus declaraciones. Una de ellas es la conocida Gillian Philip.

No te puedes perder: Intelectuales critican a J.K. Rowling por firmar carta contra la "cultura de la cancelación"

Gillian Philip también conocida por sus libros bajo el seudónimo de Erin Hunter, es la mujer detrás de las fantásticas sagas de Warrior Cats, Survivors y Bravelands. La autora nacida en Glasgow es una de las más vendidas en el rubro de lectura infantil, pero su éxito y reconocimiento alrededor del mundo no fueron suficientes para que sus fans la apoyaran cuando decidió explícitamente sumarse a la causa de J.K. Rowling. La autora de la saga de Harry Potter lleva varias semanas en el ojo del huracán luego de que su postura en torno a las mujeres trans dejó mucho que desear por los fans del Mundo Mágico; y tal parece que la ola de cancelación está arrastrando a más personas consigo.

Hace unos días la escritora escocesa decidió demostrar su apoyo a Rowling cambiando su nombre de perfil de Twitter por el de “Gillian Philip #IStandWithJKRowling “, lo cual enfatizó en tuit publicado con el mismo hashtag:

Para sus seguidores esto fue suficiente para cancelarla y criticar el hecho de que compartiera la postura transfóbica de J.K. Rowling. Los comentarios en su contra fueron sumándose día con día, incluso en las redes sociales de las dos compañías que se encuentran vinculadas con la autora, HarperCollins y Working Partners, quienes finalmente decidieron terminar cualquier tipo de relación laboral con ella. Tal como mencionamos líneas arriba, la escritora ha publicado bajo el seudónimo Erin Hunter, mismo al que pertenecen más creadores. Con el fin de no manchar el nombre de próximas entregas, Chris Snowdon, el director gerente de la empresa, anunció lo siguiente en un comunicado (vía Insider):

Te recomendamos: Profesora de filosofía transgénero revela que Harry Potter y la Piedra Filosofal la ayudó a convertirse en mujer

Erin Hunter no es una sola persona, sino un equipo diverso de creativos y escritores. Recientemente nos dimos cuenta de que Gillian Philip había asociado el seudónimo de Erin Hunter con sus puntos de vista personales en Twitter, asociándolos así con todo el colectivo. A la luz de esta situación, se tomó la decisión de dejar de trabajar con Gillian Philip. La decisión tomada no fue una respuesta directa a la naturaleza de las opiniones expresadas personalmente por Gillian.

Por su parte, la escritora Gillian Philip comunicó a través de Daily Mail que se sentía decepcionada de que sus ex empleadores hubieran tirado todo lo que había aportado a sus empresas por la borda solamente por una serie de tuits en su contra que la mal calificaban como transfóbica:

Estoy decepcionada de que el arduo trabajo y la actitud profesional que he aportado a mi trabajo para HarperCollins y para Working Partners no hayan contado para nada frente a una mafia abusiva de trolls anónimos de Twitter. Es preocupante que mis preocupaciones sobre los derechos y espacios legales de las mujeres se hayan presentado como 'transfobia', y que mis ex empleadores hayan permitido esta acusación.

A pesar de que la autora de literatura fantástica señala que fue víctima de “trolls anónimos”, en realidad varios de sus lectores y fans fueron los que se sintieron decepcionados por su reciente postura y decidieron “cancelarla” en Twitter:

Al parecer, algunos transfóbicos están defendiendo a Gillian Philip, así que me gustaría decir: las mujeres trans son mujeres reales. Los hombres trans son hombres de verdad. Las personas no binarias son no binarias. Los pronombres no son del mismo género. Y si eres cis, no quiero escuchar una palabra de tu boca contra nada de esto.

Uh apparently some transphobes are defending gillian philip so I'd like to say: Trans women are real women. Trans men are real men. Nonbinary people are nonbinary. Pronouns dont equal gender. And if you're cis, I don't want to hear a word out of your mouth against any of this ❤ — Brightheart loves you ✿ (@Brightheartlovu) July 5, 2020

Las personas que defienden a Gillian Philip realmente no tienen idea de las consecuencias. El gran grupo de personas LGBT no se sentía cómodo apoyando a una transfóbica que también hostigaba públicamente a menores y expresaba sus preocupaciones a su empleador, quien tomó medidas. Causa y efecto.

People who defend Gillian Philip really have no idea what consequences are. The largely LGBT fandom was not comfortable supporting a transphobe who also publicly harassed minors and voiced their concerns to her employer, who took action. Cause and effect. — Dark Lightning Release Date: August 22! 🖤⚡ (@RoselinWriting) July 6, 2020

Hola, fanáticos de Warriors Cats: sigo viendo personas en mi feed retuiteando a Gillian Philip para burlarse de ella, y burlarse de ella está bien y bien, pero por favor no la retuiteen. Al igual que con Rowling, blóquenla. Ella es un pedazo de mierda. No le den a ella ni a su ideología tóxica más exposición.

People who defend Gillian Philip really have no idea what consequences are. The largely LGBT fandom was not comfortable supporting a transphobe who also publicly harassed minors and voiced their concerns to her employer, who took action. Cause and effect. — Dark Lightning Release Date: August 22! 🖤⚡ (@RoselinWriting) July 6, 2020

También te podría interesar: J.K. Rowling intercambia halagos con simpatizante nazi