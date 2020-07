Luca Guadagnino asegura que su remake de Scarface será muy oportuno y de acuerdo a esta época

Luca Guadagnino es un cineasta italiano conocido por muchos por exitosos remakes. El director ha ofrecido versiones contemporáneas de otros materiales y ahí está su verdadero mérito. En 2017, el realizador estrenó la cinta Llámame Por Tu Nombre - 97%, ganadora del premio Oscar en la categoría de mejor guion adaptado. Ahora, el italiano está trabajando en un remake de Scarface y, recientemente, reveló algunos detalles sobre este (vía Collider).

La historia de Scarface se remonta a 1932 con la película Cara Cortada - 100% de Howard Hawks (Río Bravo, Vitaminas para el Amor - 88%, El Proscrito - 89%) y Richard Rosson, basada en un guion adaptado de la novela homónima de Armitage Trail . En 1983, Brian De Palma (Los Intocables - 80%, Pecados de Guerra - 84%, Estallido Mortal - 90%) hizo Caracortada - 84%, inspirada en la ya mencionada versión a partir de un guion escrito por Oliver Stone (Snowden - 62%, Salvajes - 24%, Evita - 64%). Ahora, Guadagnino está trabajando en una nueva película a partir de un guion escrito por los hermanos Coen.

La historia de Caracortada sigue a Tony Montana, un ex-convicto que rápidamente se convierte en el más poderoso capo de la cocaína en Miami. Por su parte, la versión de 1932 está ambientada en Chicago y sigue a un criminal de ascendencia italiana que se apodera del negocio del tráfico ilegal de alcohol durante la prohibición en Estados Unidos.

En una entrevista con Variety (vía Collider) con motivo del lanzamiento de un teaser para su nueva serie de HBO We Are Who We Are, Luca Guadagnino habló sobre su próximo remake de Scarface y sobre la idea que la gente tiene de él como un director sin historias originales.

La gente afirma que solo hago remakes, pero la verdad del asunto es que el cine se ha reducido a lo largo de su existencia. No es porque sea una forma perezosa de no poder encontrar historias originales. Siempre se trata de ver lo que ciertas historias dicen sobre nuestros tiempos.

El italiano mencionó que la cinta será muy oportuna y se sentirá actual y fresca, así como, en su momento, pasó con cada una de las versiones anteriores.

La primera Scarface de Howard Hawkes fue sobre la era de la prohibición. Cincuenta años después, Oliver Stone y Brian De Palma hacen su versión, que es muy diferente de la película de Hawkes. Ambas pueden colocarse en el estante como dos maravillosas piezas de escultura. Esperemos que la nuestra, más de cuarenta años después, sea otra reflexión digna sobre un personaje que es un paradigma para nuestras propias compulsiones por el exceso y la ambición. Creo que mi versión será muy oportuna.

Guadagnino es un cineasta muy activo, pues siempre está trabajando en múltiples proyectos a la vez. Cuando se le cuestionó sobre cómo le hacía para poder con todo se declaró como un adicto al trabajo y a lo que hace.

Soy alguien que nunca ha probado ninguna droga, porque tengo demasiado miedo por mi propia salud. Pero siento que cuando nací, me caí en una montaña de cocaína, porque trabajo 13 horas al día.

