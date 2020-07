Jurassic World: Dominion: Reportan casos de COVID-19 en los primeros días de rodaje

¡La teoría del caos haciendo de las suyas! Hace unas semanas nos enteramos de que las filmaciones de Jurassic World: Dominion estaban listas para reiniciar en Reino Unido este mes. Con un brillante protocolo para prevenir el COVID-19, ¿qué podría salir mal? Desafortunadamente un nuevo reporte de The Sun revela que el entusiasmo no fue suficiente para impedir lo inevitable: varios miembros del equipo resultaron positivos en la prueba médica, por lo que los primeros días de trabajo han sido memorables y no precisamente por las razones correctas. Continúa leyendo para que te enteres de todos los detalles de este inesperado suceso.

Tal como mencionamos líneas arriba, la producción que continuará con Jurassic World: El Reino Caído - 58% y Mundo Jurásico - 71%, fue la primera en anunciar que estaba lista para volver a poner manos a la obra. El COVID-19 provocó un obligado receso en Hollywood, pero tras varios meses y con un aparente mejor control de la pandemia, Reino Unido decidió abrir sus puertas para reactivar la actividad económica con algunos de los estudios más reconocidos de la industria. Warner Bros. se unió a Universal y comunicó que The Batman , Mission: Impossible 4 y Animales Fantásticos 3 también retomarían filmaciones.

De acuerdo con Deadline, el nuevo protocolo de seguridad de Universal incluía tomar la prueba de COVID-19 antes de salir de Estados Unidos, pasar dos semanas de cuarentena antes de comenzar a trabajar en el país, estaciones de desinfección de manos, capacitaciones de parte de médicos, enfermeras, mascarillas y áreas verdes para el equipo de producción. Recientemente el Secretario de Cultura de Reino Unido comunicó que los miembros importantes del reparto y los esenciales del equipo, no tendrían que pasar los obligatorios 14 días de encierro antes de comenzar a filmar.

Sin embargo, todo indica que los primeros días de grabaciones de Jurassic World: Dominion han pasado por un completo descontrol. Fuentes allegadas a The Sun, reportan que varios miembros del equipo han resultado positivos en COVID-19. No se mencionaron nombres y tampoco si éstos forman parte del reparto principal, pero los cercanos a la producción sí mencionaron que esto ocasionó que las cosas se salieran de control y se pusieran “millones de libras en juego” (vía Daily Mail):

Esto fue lo último que alguien esperaba tan pronto. Todos estaban entusiasmados por volver a poner las cosas en marcha en el set, pero esto lo ha descarrilado por completo. Hay millones y millones de libras en juego aquí. Nadie quiere más demoras largas.

Por su parte, Universal negó por completo que la producción de la nueva película de Colin Trevorrow (Seguridad No Garantizada - 90%) se hubiera detenido tras retomar actividades en Reino Unido, aunque el estudio no aclaró los rumores sobre casos de COVID-19 dentro de las filmaciones:

Cualquier informe que indique que Jurassic World: Dominion ha detenido la producción es categóricamente falso (…) La producción se dirige a su quinto día de rodaje hoy, y estamos encantados de volver a estar frente a la cámara en este increíble proyecto.

Recientemente Colin Trevorrow reveló a Empire que la nueva película de la franquicia de Parque Jurásico - 93% ya era todo un reto creativo incluso antes de la pandemia. Con las nuevas medidas de por medio, el director reconoció que lo más difícil sería trasladarlas a la ficción, donde la “nueva normalidad”, las mascarillas y la distancia recomendada no existen:

Estoy seguro de que nuestras directrices nos mantendrán a salvo. La parte difícil será construir un ambiente creativo dentro de todas las precauciones. Una vez que las cámaras ruedan, tenemos que olvidar nuestro mundo y vivir en el mundo de la película. Eso puede requerir algo de práctica.

Definitivamente en este delicado momento es poco probable que Universal reconozca que el COVID-19 ya alcanzó a algunos de los miembros de Jurassic World: Dominion, sobre todo tomando en cuenta lo que el estudio ha invertido con su apuesta de retomar filmaciones dentro de un ambiente seguro. El lanzamiento de la película está previsto para el 11 de junio de 2021.

