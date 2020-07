Pollitos en Fuga 2: Actriz original de Ginger revela que no contratarán al elenco original por "ser viejos"

Hace unas semanas los fanáticos se regocijaban con la noticia de que por fin había detalles de la secuela de Pollitos en Fuga - 97% y que Netflix sería el encargado de distribuirla en su plataforma. Aardman Animations serían los encargados de crear esta segunda parte y parecía que todo sería igual que hace veinte años. Sin embargo, la actriz Julia Sawalha, quien prestó su voz para Ginger ha anunciado que la dejarán fuera del proyecto porque su voz suena “muy vieja”.

El tener de regreso a las voces originales es de las partes que más esperan los fanáticos. Un ejemplo muy claro sería Tom Hanks y Tim Allen de regreso como Buzz y Woody en Toy Story 3 - 99% y Toy Story 4 - 96%. Pero, de acuerdo con la larga declaración que hizo Julia en redes sociales, eso no les importa a los productores de Pollitos en Fuga 2, quienes ni siquiera le dieron la oportunidad a la actriz de hacer una prueba de voz y simplemente avisaron a su agente que no la requerirían para la segunda parte. Así que tomó su cuenta de Twitter y compartió un comunicado al respecto:

