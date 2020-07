Anne with an E: La conmovedora despedida de Amybeth McNulty tras la cancelación de la serie

Recientemente ha revivido la campaña para traer de vuelta a Anne with an E. Tras el estreno de la tercera y última temporada, los fans del show protagonizado por Amybeth McNulty (Morgan - 40%) están exigiendo a diferentes plataformas de streaming que inviertan en darle otra oportunidad a esta historia y sus personajes en una cuarta temporada que cierre por completo la serie. A pesar de los deseos de los seguidores, la estrella del programa parece estar lista para dejar ir a la niña pelirroja que nos llenó de enseñanzas y así lo plasmó en la conmovedora carta que publicó cuando se anunció la cancelación de la producción.

Anne with an E sigue la historia de una niña huérfana que por equivocación llega Green Gables y transforma todo a su alrededor. Sutilmente el show tocó varios temas que actualmente son motivo de conversación entre las nuevas generaciones, incluyendo un sensible acercamiento a la comunidad LGBTQ+, al feminismo y la eliminación de los estereotipos de género que delegaban a las mujeres a aceptar un destino dentro del hogar.

Tras el anuncio oficial de que la última temporada de Anne with an E llegaría Netflix a principios de este año, una de las primeras en expresar su sentir fue la protagonista del programa. En una publicación realizada en su cuenta de Instagram el pasado mes de noviembre, Amybeth McNulty compartió una conmovedora carta de despedida donde mencionada que se siente “desconsolada pero más que agradecida” con el personaje de la intrépida niña pelirroja que la vio crecer frente a la audiencia de Netflix y cuyas enseñanzas la acompañarán el resto de su vida:

Querida Anne,

No creo que alguna vez esté lista para decir adiós, pero como dice el refrán, todo debe llegar a su fin.

Gracias por enseñarme, crecer conmigo y amarme. He tomado muchas partes de quien eres en mi vida.

Anne me ha enseñado cómo ser valiente, cómo ser fuerte, cómo amar sin pedir disculpas y cómo abordar tantos obstáculos diferentes en la vida. Ella es mucho más que palabras en papel. Ella realmente es parte de quien soy ahora, y la llevaré conmigo para siempre.

No puedo negar que estoy desconsolada, pero estoy más que agradecida. Una parte tan grande de mi infancia está documentada, y qué experiencia para documentar.

La actriz continuó agradeciendo a todos los miembros del elenco a los que calificó como “su segunda familia”. Reconoció que tanto el programa, como todas las personas que la acompañaron en el proceso, forman parte de la persona que es hoy en día. También dedicó unas especiales palabras a sus fans, quienes la “impulsaron” en los días más duros e hicieron de su infancia una etapa inolvidable:

Para el elenco y el equipo, mi segunda familia. Ponen cada parte de su corazón y alma en este proyecto, y les prometo que no pasará desapercibido. Todos y cada uno de ustedes me han ayudado a convertirme en la mujer que soy hoy, sólo puedo esperar haberlos hecho sentir orgullosos de alguna manera. Todos ustedes son personas tan notables y nunca podré agradecerles lo suficiente. Por favor manténgase en contacto.

Y a ustedes, los espectadores. Los que nos han apoyado estos últimos años. Puedo decir esto ahora, en esos días duros, fríos y estresantes sólo viendo el efecto que tenía este show en ti o cómo hizo tu día, realmente me impulsaron. Puedo decir sinceramente que esos días difíciles fueron más que valiosos por ustedes.

Extrañaré este show con todo mi corazón, y nunca olvidaré este viaje. Mi infancia fue buena, gracias a todos ustedes.

En las sabias palabras de Moira Walley-Becket ‘Estoy muy triste de ver que te vayas, y tan feliz de haberte conocido’.

Con todo mi amor, Amybeth.

En estos momentos los fans de las series de Netflix se están enfrentando a una nueva cancelación: El Mundo Oculto de Sabrina - 94%. El programa que había traído de vuelta a la joven bruja no irá más allá de la cuarta temporada, algo que también tiene desechos a los seguidores de la producción. Desafortunadamente la plataforma siempre da y sin ningún aviso quita.

