Metacritic censura críticas negativas tras linchamiento de The Last of Us Part II

Tal vez no todos están de acuerdo con la línea que siguió The Last of Us: Part II - 100%, pero nadie puede negar que la secuela para PlayStation 4 es un éxito rotundo en Naughty Dogs. La aventura de Ellie y compañía apareció en el mercado el pasado 19 de junio, logrando vender más de 4 millones de copias tan solo en su primera semana. A pesar del triunfo, el videojuego no se salvó de las críticas negativas, situación que hizo cambiar el enfoque a Metacritic. El sitio web censuró los comentarios de otro videojuego para evitar el review bombing.

Antes la gente esperaba a ver las películas o probar los videojuegos para emitir un crítica consciente, sin embargo, los tiempos modernos han cambiado las nociones de los usuarios en la web. Ahora, con tan solo un mínimo detalle que no sea de su agrado, el público se lanzará en contra de cualquier cosa para destruirlo. El cine y los videojuegos han experimentado este destino amargo en los años recientes, el sinsentido total.

Para The Last of Us Part II las cosas no salieron bien en la parte de las críticas. Ni siquiera habían transcurrido las primeras 24 horas desde el lanzamiento del juego cuando los comentarios en redes y sitios web especializados ya eran lamentables. Muchos fanáticos no se tocaron el corazón y condenaron al título con palabras destructivas; las críticas más feroces se dirigieron hacia los aspectos del guión que aparentemente no tienen sentido, el desarrollo de algunos personajes y un final que muchos no pudieron aceptar. The Last of Us Part II generó una gran mancha oscura en su historial inicial y quedará para la historia.

El review bombing se vio reflejado en el sitio de Metacritic, donde numerosos usuarios publicaron comentarios negativos y hasta de odio en contra de The Last of Us Part II, sin haber terminado el juego o siquiera comprarlo. La situación se tornó intolerable para la página, por lo que tomó la decisión de censurar comentarios en el apartado del juego Superluminal, colocando un encabezado que decía: “Por favor, juega más al juego”. Ahora ya se encuentra habilitada la opción para escribir cualquier comentario, pero sin lugar a dudas se trató de un movimiento desesperado. Cabe mencionar que The Last of Us Part II ha progresado con las semanas y ya tiene más de 60 mil críticas positivas.

Este caso nos recuerda mucho al de Capitana Marvel - 60% en 2019, cuando Rotten Tomatoes prohibió comentar en la página a menos que comprobaras tu visionado de la cinta compartiendo tu boleto de la función. Antes del estreno, la página de la película en RT fue bombardeada con comentarios negativos, en su mayoría de hombres, quienes no aceptaron la llegada de Carol Danvers al MCU, una superheroína de gran poder con el feminismo como bastión y sin el objetivo de cumplir con otras fantasías.

Los problemas ligados a la llamada agenda política son algo real, The Last of Us Part II y muchas películas lo han padecido. No podemos negar que además de los problemas del guión, muchos usuarios no gustaron del videojuego por razones meramente sexistas. En la entrega anterior tuvimos a Joel como protagonista, en la secuela tenemos a Ellie y a otras figuras femeninos; cabe mencionar a Abby, uno de los personajes jugables, interpretada por la actriz Laura Bailey, quien ha sido víctima de acoso y amenazas de muerte en las últimas semanas. Naughty Dog se pronunció al respecto:

Aunque damos la bienvenida a la discusión crítica, condenamos cualquier forma de acoso o amenazas dirigidas hacia nuestro equipo y elenco. Su seguridad es nuestra principal prioridad, pero todos debemos trabajar juntos para erradicar este tipo de comportamiento y mantener un discurso constructivo y compasivo.

Although we welcome critical discussion, we condemn any form of harassment or threats directed towards our team and cast. Their safety is our top priority, but we must all work together to root out this type of behavior and maintain a constructive and compassionate discourse. pic.twitter.com/eoq4t1ITnh — Naughty Dog (@Naughty_Dog) July 5, 2020

