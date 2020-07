Intelectuales critican a J.K. Rowling por firmar carta contra la "cultura de la cancelación"

Tan solo ayer, J.K. Rowling , junto con más de 150 figuras públicas, firmaron una carta en donde se levantan contra la famosa “cultura de la cancelación”, el método utilizado en años recientes por redes sociales y medios de información para terminar con la trayectoria de alguien que ha dicho o hecho algo que no gusta a la mayoría. La escritora del Mundo Mágico ahora es atacada por intelectuales transgénero puesto que no tenían consciencia de que la inglesa estuviera presente entre la lista de firmas.

J.K. Rowling se transformó en el blanco de repudio en redes sociales luego de hacer algunas afirmaciones problemáticas sobre la comunidad transgénero en Twitter y en su página web. La escritora mencionó que “si el sexo no es real, no hay atracción hacia el mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad vivida por las mujeres a nivel mundial se borra”. La comunidad LGBT no tardó en emitir severas críticas en contra de la escritora británica, quien se ha metido con algunas de las fibras más sensibles: negar la identidad trans y a su vez los derechos humanos.

No pasó mucho tiempo para que Rowling fuera cancelada por las redes sociales. Los actores de Harry Potter se pusieron en su contra, afirmando que las mujeres trans son mujeres y defendiendo a la comunidad agredida. J.K. se negó a pedir disculpas, sino todo lo contrario, hasta el día de hoy se mantiene firme en su postura, y con cada oportunidad habla sobre la visibilización de los problemas de las “mujeres reales”. Hace unos días creyó haber recibido el apoyo de Stephen King e incluso publicó un agradecimiento, para borrarlo algunas horas después cuando el escritor declaró estar a favor de las personas trans.

Ante las consecuencias de la cancelación, J.K. Rowling firmó la carta "A Letter of Justice and Open Debate", publicada en el sitio de Harper's Bazaar el 7 de julio. Además de la creadora de Harry Potter, también podemos encontrar a Margaret Atwood , escritora de El Cuento de la Criada, y a Noam Chomsky, filósofo y lingüista considerado como uno de los críticos más fieros del capitalismo contemporáneo. Aquí un fragmento del texto:

Ante la aparición de J.K. Rowling en la carta, dos intelectuales trans y un médico se han posicionado en contra. Aquí la declaración de Jennifer Finney Boylan.

I did not know who else had signed that letter. I thought I was endorsing a well meaning, if vague, message against internet shaming. I did know Chomsky, Steinem, and Atwood were in, and I thought, good company.



The consequences are mine to bear. I am so sorry.